 Capturan a dos hermanos por golpear a un adulto mayor
Nacionales

Capturan a dos hermanos por golpear a un adulto mayor

Los detenidos fueron sorprendidos por la PNC cuando daban de puñetazos y patadas a su víctima, en la aldea Justo Rufino Barrios, de Olintepeque, Quetzaltenango.

Ambos hermanos fueron sorprendidos en el acto, cuando golpeaban al sexagenario., PNC de Guatemala.
Ambos hermanos fueron sorprendidos en el acto, cuando golpeaban al sexagenario. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hermanos acusados de haber herido a golpes a un hombre de la tercera edad, durante la tarde de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la aldea Justo Rufino Barrios, Olíntepeque, Quetzaltenango. Según la denuncia, los ahora detenidos se molestaron porque el hombre de 62 años les pidió no circular por una calle que recientemente había sido pavimentada, porque el cemento aún estaba fresco.

Como consecuencia, ambos sujetos arremetieron contra el sexagenario, dejándolo con lesiones que le sangraban. "La víctima fue llevada a un centro asistencial, mientras que los hermanos fueron consignados y puestos a disposición de juez", estableció la PNC.

Foto embed
El adulto mayor resultó con varias heridas, por lo que fue llevado a un centro asistencial. - PNC de Guatemala.

En sus redes sociales, la PNC informó que la víctima resultó con heridas en el cráneo, así como golpes en diferentes partes del cuerpo. El herido también manifestó que "se encontraba a cargo de cuidar la remodelación de una calle y no se permitía el paso a ninguna persona, porque el pavimento estaba fresco".

La PNC identificó a los detenidos como Fredy y Misraim, de 40 y 30 años respectivamente. Los uniformados describieron que ambos fueron sorprendidos cuando atacaban a puñetazos y puntapiés al anciano.

En imágenes, la PNC mostró la cabeza del sexagenario afectado, porque brotaba sangre por la violencia con la que fue agredido. Vecinos acudieron al lugar donde fue el altercado, para tratar de ayudar al anciano lesionado.

