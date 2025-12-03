 Comando Antisecuestros rescata a niño y captura a tres sospechosos
Nacionales

Comando Antisecuestros rescata a niño y captura a tres sospechosos

Los presuntos secuestradores exigían Q250 mil a cambio de liberar al menor de tres años.

Comando Antisecuestros rescata a menor en Santa Catarina Pinula., PNC
Comando Antisecuestros rescata a menor en Santa Catarina Pinula. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles, 3 de diciembre, la liberación de un menor de edad que había sido secuestrado. Asimismo, en el marco del operativo que se llevó a cabo en horas de la tarde fueron capturadas tres personas que estarían involucradas en el hecho delictivo.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), personas desconocidas privaron de su libertad al niño de tres años por lo que sus padres pusieron la denuncia respectiva ante las autoridades, que de inmediato implementaron el protocolo correspondiente a estos casos.

Las labores de inteligencia e investigación del personal del Comando Antisecuestros permitió establecer que la víctima se encontraba en la aldea Piedra Parada, Cristo Rey, en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.

Los investigadores implementaron un operativo y lograron rescatar al afectado, quien se encuentra "sano y salvo", de acuerdo con el reporte emitido por la entidad de seguridad.

Según las pesquisas, los secuestradores les exigían 250 mil quetzales a sus familiares a cambio de su liberación. Sin embargo, este rescate se logró sin que se hiciera algún pago.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadDonald TrumpPNC
