 Caso Fugas Fraijanes II: Líder pandillero enfrentará nuevo proceso penal
Nacionales

Caso Fugas Fraijanes II: Líder pandillero enfrentará nuevo proceso penal

El sindicado es alias "Cartoon", quien fue recapturado tras evadirse de la prisión.

Compartir:
preso-reos-carcel-emisoras-unidas.webp,
preso-reos-carcel-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Ministerio Público (MP) reveló que Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", líder del Barrio 18 que se fugó de la cárcel Fraijanes II en octubre de 2025 y fue recapturado, fue ligado a proceso por el delito de evasión y enviado a prisión preventiva.

De acuerdo con la información compartida, en una audiencia celebrada en noviembre del año pasado, la Fiscalía presentó los indicios racionales suficientes para que esta persona fuera procesada por el delito de evasión.

Asimismo, se resolvió enviar a esta persona a guardar prisión mientras el MP desarrolla la investigación en su contra por lo que se fijó para marzo la etapa intermedia.

En Portada

Rectores y decanos eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE t
Nacionales

Rectores y decanos eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE

02:01 PM, Ene 12
Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026

02:01 PM, Ene 12
Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadaníat
Nacionales

Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadanía

12:43 PM, Ene 12
Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemalat
Farándula

Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemala

01:21 PM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos