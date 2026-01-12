Caso Fugas Fraijanes II: Líder pandillero enfrentará nuevo proceso penal

El Ministerio Público (MP) reveló que Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", líder del Barrio 18 que se fugó de la cárcel Fraijanes II en octubre de 2025 y fue recapturado, fue ligado a proceso por el delito de evasión y enviado a prisión preventiva.
De acuerdo con la información compartida, en una audiencia celebrada en noviembre del año pasado, la Fiscalía presentó los indicios racionales suficientes para que esta persona fuera procesada por el delito de evasión.
Asimismo, se resolvió enviar a esta persona a guardar prisión mientras el MP desarrolla la investigación en su contra por lo que se fijó para marzo la etapa intermedia.