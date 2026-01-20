Celular decomisado a pandillero revela pruebas de ataques

Las autoridades decomisaron el celular de Harol Salguero, alias "Little Rebelde", quien fue capturado en seguimiento de los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana contra integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC). El contenido que encontraron revela indicios de su vinculación con los crímenes, incluyendo grabaciones que muestran cómo lleva a cabo la destrucción de posible evidencia.
Fotografías, mensajes y videos fueron hallados en el aparato telefónico, mismos que fueron mostrados al juez de Turno durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo ayer, en la que el sospechoso fue ligado a proceso penal por portación de armas y drogas, pero no específicamente por los asesinatos.
El Ministerio Público fue el encargado de poner a la vista del togado lo que se pudo encontrar. Se incluyeron conversaciones en una red de mensajería entre Salguero y un contacto con el nombre "Mi amor". Esta última persona le expresa su temor ante lo que se estaba presentando en la jornada violenta del fin de semana, donde hubo motines en las cárceles y ataques simultáneos en las calles contra policías.
"Esto ya es una guerra. Si te llegara a pasar algo yo regreso con mis papás. Tengo mucho miedo con todo lo que ya publicaron", le expresa esta persona al pandillero. Además, le comparte capturas de videos y publicaciones en redes sociales que muestran los incidentes.
Destrucción de evidencias
En otras imágenes enviadas como mensajes que localizó la fiscalía, se muestra que hay prendas de vestir y un par de zapatos a los cuales les están prendiendo fuego utilizando un encendedor. "Ya estoy quemando mis chivas, hommies, cabal. Estamos en las mismas", se escucha decir a una voz en una de las grabaciones.
En los videos, que habrían sido grabados por Salguero, también se detalla que esos objetos tienen indicios que deben ser borrados. "(Aquí estoy) quemando mis cosas amor, todavía hay manchas de sangre", menciona. A lo que el contacto responde: "ay tiras bien eso".
La conversación aborda otros temas y posteriormente pasa a un punto donde aparentemente el pandillero le hace saber a su pareja que le ayude a conseguir un nuevo celular.
"Amor, necesito un teléfono, nuevo o (de la tienda de empeño). Urge, todos vamos a cambiar otra vez", señala, evidenciando así parte de las prácticas que implementan las pandillas, que ya son consideradas como grupos "terroristas" en Guatemala y Estados Unidos.
