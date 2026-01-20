 Celular decomisado a pandillero revela pruebas de ataques
Nacionales

VIDEO. Celular decomisado a pandillero revela destrucción de evidencias tras ataques a PNC

Fotografías, mensajes y videos fueron encontrados en el teléfono de alias "Little Rebelde", implicado en los ataques contra las fuerzas de seguridad.

Compartir:
Teléfono decomisado al pandillero Harol Salguero, alias "Little Rebelde", revela mensajes y videos relacionados con ataques a PNC., .
Teléfono decomisado al pandillero Harol Salguero, alias "Little Rebelde", revela mensajes y videos relacionados con ataques a PNC. / FOTO: .

Las autoridades decomisaron el celular de Harol Salguero, alias "Little Rebelde", quien fue capturado en seguimiento de los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana contra integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC). El contenido que encontraron revela indicios de su vinculación con los crímenes, incluyendo grabaciones que muestran cómo lleva a cabo la destrucción de posible evidencia.

Fotografías, mensajes y videos fueron hallados en el aparato telefónico, mismos que fueron mostrados al juez de Turno durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo ayer, en la que el sospechoso fue ligado a proceso penal por portación de armas y drogas, pero no específicamente por los asesinatos.

El Ministerio Público fue el encargado de poner a la vista del togado lo que se pudo encontrar. Se incluyeron conversaciones en una red de mensajería entre Salguero y un contacto con el nombre "Mi amor". Esta última persona le expresa su temor ante lo que se estaba presentando en la jornada violenta del fin de semana, donde hubo motines en las cárceles y ataques simultáneos en las calles contra policías.

"Esto ya es una guerra. Si te llegara a pasar algo yo regreso con mis papás. Tengo mucho miedo con todo lo que ya publicaron", le expresa esta persona al pandillero. Además, le comparte capturas de videos y publicaciones en redes sociales que muestran los incidentes.

Implicado en ataques contra PNC expone en audiencia su profesión de “pandillero”

Pese a tener vínculos con el asesinato de dos policías, a Harol Salguero, alias “Little Rebelde”, solo se le imputaron cargos por portación de armas y drogas, lo que ha generado críticas sobre el actuar del Ministerio Público.

Destrucción de evidencias

En otras imágenes enviadas como mensajes que localizó la fiscalía, se muestra que hay prendas de vestir y un par de zapatos a los cuales les están prendiendo fuego utilizando un encendedor. "Ya estoy quemando mis chivas, hommies, cabal. Estamos en las mismas", se escucha decir a una voz en una de las grabaciones.

En los videos, que habrían sido grabados por Salguero, también se detalla que esos objetos tienen indicios que deben ser borrados. "(Aquí estoy) quemando mis cosas amor, todavía hay manchas de sangre", menciona. A lo que el contacto responde: "ay tiras bien eso".

La conversación aborda otros temas y posteriormente pasa a un punto donde aparentemente el pandillero le hace saber a su pareja que le ayude a conseguir un nuevo celular.

"Amor, necesito un teléfono, nuevo o (de la tienda de empeño). Urge, todos vamos a cambiar otra vez", señala, evidenciando así parte de las prácticas que implementan las pandillas, que ya son consideradas como grupos "terroristas" en Guatemala y Estados Unidos.

@emisorasunidas897

El celular de alias "Little Rebelde", quien describió su ocupación como "pandilla", fue mostrado como evidencia por ataque contra PNC. . . #PNC #pandillas #AtaquePNC #PNC

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárcelest
Nacionales

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárceles

12:38 PM, Ene 20
El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruegat
Deportes

El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega

01:46 PM, Ene 20
Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisiónt
Nacionales

Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisión

12:03 PM, Ene 20
Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blancat
Internacionales

Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca

02:41 PM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos