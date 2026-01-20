Acusado de matar policías, se presenta como "pandillero"

En las últimas horas han captado la atención las palabras pronunciadas por Harol Salguero, alias "Little Rebelde", durante una audiencia llevada a cabo en seguimiento de los asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en ataques simultáneos que se registraron el pasado fin de semana.
El individuo es uno de los nueve detenidos por las fuerzas de seguridad por estar señalados de disparar contra los uniformados mientras se encontraban desarrollando sus labores de seguridad en las calles y alrededores de un juzgado.
Fue en la audiencia de primera declaración, que se llevó a cabo en el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales, que surgió la información que ha sido difundida en las redes sociales y se trata del momento en el que el juez a cargo verifica la presencia de las partes procesales y confirma datos del sindicado.
Inicialmente se le pregunta su nombre, el cual menciona, y su edad, ante lo que especifica que el próximo mes cumplirá 19 años. Después, el togado le cuestiona sobre su estado civil, que es soltero, para pasar a conocer su profesión u oficio, a lo que "Little Rebelde" responde sin dudar: "pandillero".
Entre otros datos, el juez le pide que indique el sueldo, salario o ingreso que percibe, a lo que Salguero se limita a indicarle: "no pienso responder eso".
En Guatemala, tienen presencia las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, a las que se les atribuye una serie de hechos ilícitos, principalmente asesinatos y cobros de extorsión, aunque también se les vincula con venta de drogas al menudeo y traslado de armas.
Sin cargos por vínculos con muertes de policías
La audiencia de primera declaración contra Harol Salguero se llevó a cabo el pasado lunes, 19 de enero. Durante la misma, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de indicios ante el juez, incluido un video obtenido del celular de esta persona, en el que dijo que para el ataque habría utilizado un fusil AK-47 y un arma de 9 milímetros.
Asimismo, los fiscales revelaron que al inspeccionar el aparato se localizaron fotos y mensajes que indican su participación en el ataque contra agentes de la PNC en Bárcena, Villa Nueva.
El ente investigador le imputó a Salguero los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción, ya que, según la investigación, el sospechoso fue capturado cuando se encontraba en una área de Cerro Gordo, zona 21 capitalina, donde se le localizó un arma de fuego y bolsas con posible marihuana.
Tras analizar los argumentos expuestos por las partes del caso, el togado resolvió dictar auto de procesamiento contra el presunto pandillero por los dos cargos mencionados.
Sin embargo, debido a que el MP indicó que los videos extraídos del teléfono móvil son solo indicios y no solicitó que fuera procesado por el ataque contra los agentes, el juzgador solo lo ligó por los referidos cargos y no directamente por el ataque.
Esta situación generó una serie de pronunciamientos, incluido el del presidente Bernardo Arévalo, quien señaló a la fiscalía de "proteger" a quienes "asesinaron cobardemente" a los agentes de policía a solo pedir que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados "a sus actos terroristas".
Por su parte, el Ministerio Público aseguró que actuó "con profesionalismo", presentó los indicios racionales suficientes y logrando que se ligara a proceso al sospechoso y fuera enviado a prisión. Añadió que la investigación sigue y se ampliarán las imputaciones, según avance la evidencia.