Cierres en sedes policiales tras recientes ataques

Implementan cierres en alrededores de sedes policiales tras ataques

Se puso en marcha un operativo tras los hechos violentos que dejaron 10 agentes de PNC fallecidos.

Uno de los cierres implementados por la PNC en la zona 1 capitalina., PMT capitalina/Montejo
Uno de los cierres implementados por la PNC en la zona 1 capitalina. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las fuerzas de seguridad implementaron este martes, 20 de enero, un operativo en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala que incluye el cierre de áreas aledañas a las sedes de la Policía Nacional Civil (PNC) como medida de resguardo. Esto ocurre luego de los hechos violentos que cobraron la vida de 10 agentes.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que algunos de los puntos donde se aplicaron estos cierres para proteger las instalaciones policiales y de Gobierno son:

  • 5ª calle hacia 4ª avenida, zona 1, donde hay un desvío vial.
  • 13 calle para enviar tránsito hacia 2ª avenida, zona 1.
  • 2ª avenida, entre 2ª calle para 4ª calle, en colonia Landivar, zona 7.
  • Alrededores de "Las Gaviotas", en colonia Pamplona, zona 13.
  • 12 avenida y 10ª calle, zona 1, frente a hospital de la PNC.
  • 11 avenida para 14 calle "A", zona 1.
  • 14 calle para 7ª avenida, zona 1.
  • Cierre en 17 calle, por lo que tránsito es desviado para 8 avenida zona 1.

Ataques simultáneos contra policías

Al menos 14 policías fueron atacados con armas de fuego el pasado domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado. Diez de ellos perdieron la vida y cuatro resultaron heridos y continúan hospitalizados.

Debido a la ola de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León declaró un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue ratificada por el Congreso de la República ante la situación que enfrenta el país.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

