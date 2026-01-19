Guatemala: Primer día de Estado de Sitio y duelo nacional

Guatemala vive este lunes su primer día bajo el Estado de Sitio decretado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, tras la ola de violencia que sacudió al país el fin de semana con motines en las cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros.
Uno de los policías que había resultado herido durante los ataques registrados el domingo falleció en la madrugada de este lunes, lo que elevó a nueve la cifra de agentes muertos en esta arremetida, un ataque coordinado por presuntos pandilleros en represalia debido a que las autoridades retomaron el control de las cárceles después de un motín el sábado en tres prisiones distintas.
En medio de esta situación, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio que se prolongará 30 días, una medida que permitirá al Gobierno capturar sin orden judicial a los sospechosos de terrorismo o sedición. Esta medida, establecida por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificado por el Congreso en los próximos tres días.
"No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala", dijo Arévalo la noche del domingo en un mensaje a la Nación donde hizo la declaratoria, en el que afirmó que los criminales "están desesperados" porque la estrategia del Gobierno en su contra "está teniendo éxito".
Los ataques del domingo provocaron que las clases se suspendieran este lunes en el ámbito público y privado, aunque Arévalo de León puntualizó que esperan que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio y ya se confirmó que desde mañana se retomarán las actividades educativas presenciales.
Duelo Nacional por la pérdida de nueve "héroes"
Esta mañana a primera hora, la Policía Nacional Civil recordó a sus "héroes caídos" en un acto con la presencia del ministro de Gobernación, Marco Villeda, y del mandatario Bernarco Arévalo.
"El país no puede ceder y aquí frente a ustedes lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron (...) Hoy queremos recordar sus nombres, porque pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (...) no se van al olvido. Se van cono honor", dijo Villeda, visiblemente afectado.
Los policías asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).
En el diario oficial fue publicado el acuerdo gubernativo número 8-2026, por medio del cual se declara Duelo Nacional en todo el territorio de la República de Guatemala durante tres días por el lamentable fallecimiento de los elementos de la PNC en cumplimiento del deber.
En atención de esta disposición, el pabellón nacional permanece a media asta en el Palacio Nacional de la Cultura y en todos los edificios públicos.
A través del referido acuerdo, el Gobierno también expresó su pesar y condolencia a los familiares de las personas fallecidas y señaló que se rendirían los honores correspondientes. También se instó a la población a solidarizarse ante "tan irreparable acto que enluta a la nación".