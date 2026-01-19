 Implicado en ataques a PNC enfrenta proceso legal
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

Un Juzgado ligó a proceso penal a Harol Salguero, alias "Little Rebelde", implicado en las agresiones contra agentes de la PNC.

Compartir:
Harol Salguero, alias “Little Rebelde”, capturado en seguimiento a los ataques armados contra agentes de la PNC., Ángel Oliva/EU
Harol Salguero, alias “Little Rebelde”, capturado en seguimiento a los ataques armados contra agentes de la PNC. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este lunes, 19 de enero, ligar a proceso penal a Harol Salguero, alias "Little Rebelde", quien fue capturado en seguimiento de los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana contra integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de indicios ante el juez, incluido un video obtenido del celular de esta persona, en el que dijo que para el ataque habría utilizado un fusil AK-47 y un arma de 9 milímetros.

Asimismo, los fiscales revelaron que al inspeccionar el aparato se localizaron fotos y mensajes que indican su participación en el ataque contra agentes de la PNC en Bárcena, Villa Nueva.

El ente investigador le imputó a Salguero los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción, ya que, según la investigación, el sospechoso fue capturado cuando se encontraba en una área de Cerro Gordo, zona 21 capitalina, donde se le localizó un arma de fuego y bolsas con posible marihuana.

Tras analizar los argumentos expuestos por las partes del caso, el togado resolvió dictar auto de procesamiento contra el presunto pandillero por los dos delitos mencionados.

Sin embargo, debido a que el MP indicó que los videos extraídos del teléfono móvil son solo indicios y no solicitó que fuera procesado por el ataque contra los agentes, el juzgador solo lo ligó por los referidos cargos y no directamente por el ataque.

Otros implicados esperan audiencia

La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario trasladó al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18 a cuatro personas que fueron capturadas por estar vinculadas con los ataques contra agentes de la PNC.

Los sindicados permanecerán en el referido recinto mientras se lleva a cabo la audiencia de primera declaración, la cual quedó programada para el viernes 23 de enero en el Juzgado de Turno.

Los trasladados son:

  • William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias "Julio".
  • Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias "Estiloso".
  • Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias "Hueso".
  • Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20, alias "Durman".

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Nacionales

Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19
Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacionalt
Deportes

Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional

02:33 PM, Ene 19
Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNCt
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

01:36 PM, Ene 19
Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

09:06 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos