Implicado en ataques a PNC enfrenta proceso legal

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este lunes, 19 de enero, ligar a proceso penal a Harol Salguero, alias "Little Rebelde", quien fue capturado en seguimiento de los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana contra integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de indicios ante el juez, incluido un video obtenido del celular de esta persona, en el que dijo que para el ataque habría utilizado un fusil AK-47 y un arma de 9 milímetros.
Asimismo, los fiscales revelaron que al inspeccionar el aparato se localizaron fotos y mensajes que indican su participación en el ataque contra agentes de la PNC en Bárcena, Villa Nueva.
El ente investigador le imputó a Salguero los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción, ya que, según la investigación, el sospechoso fue capturado cuando se encontraba en una área de Cerro Gordo, zona 21 capitalina, donde se le localizó un arma de fuego y bolsas con posible marihuana.
Tras analizar los argumentos expuestos por las partes del caso, el togado resolvió dictar auto de procesamiento contra el presunto pandillero por los dos delitos mencionados.
Sin embargo, debido a que el MP indicó que los videos extraídos del teléfono móvil son solo indicios y no solicitó que fuera procesado por el ataque contra los agentes, el juzgador solo lo ligó por los referidos cargos y no directamente por el ataque.
Otros implicados esperan audiencia
La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario trasladó al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18 a cuatro personas que fueron capturadas por estar vinculadas con los ataques contra agentes de la PNC.
Los sindicados permanecerán en el referido recinto mientras se lleva a cabo la audiencia de primera declaración, la cual quedó programada para el viernes 23 de enero en el Juzgado de Turno.
Los trasladados son:
- William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias "Julio".
- Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias "Estiloso".
- Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias "Hueso".
- Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20, alias "Durman".
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7