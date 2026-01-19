 Apoyo de México a Guatemala ante violencia de pandillas
Nacionales

México ofrece apoyo a Guatemala ante violencia de pandillas

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que se comunicará con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Compartir:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, EFE
Claudia Sheinbaum, presidenta de México / FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que buscará a su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, para saber si requiere "algún apoyo" tras haber declarado estado de sitio durante 30 días en todo el país por una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

"Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo", expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum apuntó que todo será con "respeto" a la soberanía de Guatemala "y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera".

Sin embargo, la gobernante mexicana aclaró que hasta el momento no se han reforzado ningún tipo de medidas de seguridad en la frontera sur del país.

"No en particular", acotó.

Policías asesinados en Guatemala

La decisión, divulgada por el gobernante guatemalteco en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados nueve agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

Los atentados se registraron en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala y mantienen en alerta a la población y a las fuerzas de seguridad.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para ser aislados, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.

En Portada

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

07:21 AM, Ene 19
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Reyt
Deportes

Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

06:59 AM, Ene 19
Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcadot
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcado

07:04 AM, Ene 19
¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?

05:49 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos