 México investiga el accidente de tren que dejó 13 muertos
Internacionales

México investiga el accidente de tren que dejó 13 muertos

El transporte se descarriló en Oaxaca, dejando al menos 13 fallecidos y 98 heridos.

Compartir:
Una persona herida es trasladada luego del descarrilamiento del tren Transístmico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México)., EFE/ Luis Villalobos
Una persona herida es trasladada luego del descarrilamiento del tren Transístmico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México). / FOTO: EFE/ Luis Villalobos

El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido el pasado domingo en Oaxaca y que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad y una persona desaparecida.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal.

Asimismo, confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local (15:28 GMT) sobre la línea Z del tren "Istmeño", entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, en el sureño estado de Oaxaca.

Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como Pulset", explicó Morales

Agregó que el registrador funciona como una "caja negra ferroviaria".

Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó que los cuatro vagones salieran de las vías", explicó.

Relató que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas.

De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas.

"De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en labores de rescate", aseveró.

Morales Ángeles indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y que participaron la Secretaría de Marina, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.

Asimismo, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador.

 "En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren", afirmó.

Trump cree que Putin es serio cuando habla de lograr la paz con Ucrania

Trump no descartó una nueva conversación con el líder ruso y con los mandatarios europeos.

Heridos hospitalizados pero sin riesgo de muerte

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que no hay pacientes en riesgo de muerte.

"No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida", dijo, y detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en Salina Cruz, algunas con fracturas que serán intervenidas quirúrgicamente.

En el mismo sentido, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que "la atención está garantizada" y que todos los pacientes cuentan con seguimiento médico permanente.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su pésame a las familias de los fallecidos y anunció tres acciones prioritarias para atender la emergencia.

"Número uno la atención a las víctimas y a sus familiares", en segundo lugar "esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió" y, tercero, "garantizar la seguridad del tren interoceánico". Añadió que se mantendrá informando conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, anunció que más tarde se trasladará a Oaxaca para hablar con las familias de las víctimas.

Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus en ruta Interamericanat
Nacionales

Aumenta número de víctimas mortales por accidente de bus en ruta Interamericana

09:29 AM, Dic 29
Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetaminat
Nacionales

Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetamina

09:22 AM, Dic 29
Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora t
Farándula

Inicia el 2026 con las Noches de Luna en Zoológico La Aurora

10:35 AM, Dic 29
Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messit
Deportes

Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messi

09:05 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos