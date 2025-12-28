 Trump cree que Putin es serio cuando habla la paz en Ucrania
Trump cree que Putin es serio cuando habla de lograr la paz con Ucrania

Trump no descartó una nueva conversación con el líder ruso y con los mandatarios europeos.

Fotografía del 19 de diciembre de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Fotografía del 19 de diciembre de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump / FOTO: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, dijo este domingo (28/12/2025) que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación hoy con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que él es "serio" para lograr un acuerdo.

El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay "demasiada gente muriendo"

Trump hizo esta declaración antes de comenzar hoy su reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia en Florida, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

Trump apuesta por la paz

En una entrevista con la cadena de noticias estadunidense CNN, el periodista le consultó sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: "Sí, creo que sí, creo que ambos lo están".

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo", consideró.

Agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado "difícil" de resolver, pero que "lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy".

Volverá a conversar con Putin y los líderes europeos


Trump indicó además que volverá a hablar con Putin así como con los líderes europeos al finalizar la reunión, en la que se discutirá la propuesta de 20 puntos, dada a conocer esta semana por Zelenski, que antes de llegar a Florida sostuvo una reunión en Canadá con su primer ministro, Mark Carney.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

