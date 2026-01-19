 Más capturas por ataques contra agentes de PNC
Nacionales

Confirman más capturas por muerte de policías en ataques atribuidos a pandillas

Esta mañana fueron aprehendidos alias "Barbas" y "Pinky" en un operativo en Villa Nueva.

Compartir:
Alias “Barbas" y "Pinky”, presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18 implicados en ataques contra policías., PNC
Alias “Barbas" y "Pinky”, presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18 implicados en ataques contra policías. / FOTO: PNC

Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por su supuesta vinculación con el asesinato de nueve policías el domingo en ataques coordinados atribuidos a las pandillas, según informaron este lunes diversas fuentes oficiales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la mayoría de las capturas se registraron durante la tarde y noche del domingo en diversos puntos de la capital y el municipio de Villa Nueva, Guatemala. Mientras que dos de las detenciones se reportaron este lunes.

El director de la policía, David Custodio Boteo, aseguró hoy que en el allanamiento a uno de los presuntos pandilleros arrestados se encontró un teléfono celular donde se detallaban los planes para atacar a las fuerzas de seguridad. "Tenía la planificación operativa de uno de los hechos", relató esta mañana Custodio Boteo.

Uno de los detenidos ha sido identificado como Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades señalan como el responsable de asesinar a dos agentes de la policía en el sur de la Ciudad de Guatemala, en una de las avenidas más transitadas de la urbe.

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

El elemento policial permaneció en intensivo en las últimas horas.

Ataques simultáneos contra policías

Los nueve policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.

Los agentes asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26) y Frallan William Medrano Pernillo.

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

En Portada

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Nacionales

Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19
Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacionalt
Deportes

Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional

02:33 PM, Ene 19
Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNCt
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

01:36 PM, Ene 19
Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

09:06 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos