 Amparos y objeción en elección de magistrados por la Usac
Nacionales

Proceso de elección de magistrados de la CC enfrenta nuevos amparos y objeciones

El diputado José Chic impugnó la candidatura de la fiscal general, Consuelo Porras, para integrar la CC. También planteó dos amparos relacionados con la elección de magistrados a cargo del Consejo Superior Universitario.

Sede en la Usac donde se recibieron expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por el Consejo Superior Universitario., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede en la Usac donde se recibieron expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por el Consejo Superior Universitario. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El diputado José Chic informó que presentó una objeción contra la postulación de la fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, quien aspira a integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) en el período 2026-2031.

El señalamiento fue promovido ante la comisión de postulación para la elección de magistrados titular y suplente del alto tribunal constitucional, designados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El parlamentario de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) indicó que la titular del ente investigador ha sido señalada a nivel nacional e internacional por presuntamente tener vínculos con acciones irregulares. En ese sentido, detalló que se pone en duda su imparcialidad y objetividad, en general, el papel que podría jugar dentro de la CC.

Amparos contra proceso de elección

El parlamentario detalló que presentó dos amparos relacionados con el proceso de elección de las autoridades constitucionales por parte de esa entidad. El primero se vincula con la convocatoria, ya que no se definen horarios ni lugares específicos donde se llevará a cabo la elección de los integrantes de la CC.

"Por lo que no se le da certeza al proceso que se va a realizar, en teoría, el 16 de febrero. Lo otro que no está establecido es el período para el cual se está nombrando a los magistrados titular y suplente ante la CC. Son de los vacíos que genera un tema de duda razonable en función de la legalidad que pudiera tener esta convocatoria", dijo.

El segundo busca que se excluya del CSU a los 35 miembros quienes tienen el período vencido. "No se puede elegir cuando no se tiene ni la legitimidad ni la legalidad para hacerlo", dijo.

"Esperamos que las salas que vayan a conocer estas acciones constitucionales de amparo las resuelvan en tiempo, como marca la ley, para poder tener certeza en este proceso y con ello tener los mejores perfiles", expresó Chic en conferencia de prensa en la sede del Congreso.

