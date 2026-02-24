Exmilitares protestan en la capital para exigir pago

Grupos de exmilitares llevan a cabo una manifestación este martes, 24 de febrero, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala para exigir a las autoridades el pago de una indemnización por las acciones que realizaron en el marco del conflicto armado interno.
Los ciudadanos se ubicaron en el perímetro de la sede del Congreso de la República y mantienen bloqueado por completo el paso vehicular sobre la 8ª avenida, entre 9ª y 8ª calles de la zona 1 capitalina.
Asimismo, se encuentran en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial, por lo que se generan complicaciones para la circulación en este tramo.
"Es oportuno guardar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo con los peatones que se cruzan en este importante sector", dijo al respecto Amílcar MOntejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito capitalina.
Exigen beneficios económicos
Los veteranos militares aseguraron que están solicitando a los diputados la aprobación de la iniciativa 6416, Ley de Desarrollo Integral, que busca ampliar por 24 meses más el beneficio económico de Q1,000 mensuales a veteranos militares, sumando un total de cinco años de apoyo a esta población.
También esperan que se avale en el pleno la propuesta 6570, que dispone aprobar la Ley de Dignificación Histórica para los Ex Integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), donde también se incluye a las viudas de los veteranos y patrulleros.
"Esta manifestación me hace sentir que, en verdad, esta es la dirección correcta. Este el rumbo que debemos llevar, la dirección que debemos explotar", dijo Carlos Avendaño, uno de los manifestantes, en las afueras del Congreso.
Mencionó que se dará un tiempo prudencial para recibir respuesta de parte del Legislativo en cuanto a que sean avaladas las normativas y se pueda proceder al pago.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.