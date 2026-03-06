 PGN apela decisión judicial en caso Serrano Elías
PGN presenta amparo contra decisión judicial en caso Serrano Elías

La Procuraduría aseguró que continuará defendiendo los intereses del Estado por todos los medios legales a su alcance.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una acción constitucional de amparo contra el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, a cargo del juez Fredy Orellana, en relación con el caso del expresidente Jorge Antonio Serrano Elías.

Según informó la institución a través de un comunicado oficial, la acción legal fue presentada luego de que el juzgado rechazara in limine un recurso de reposición interpuesto por la PGN contra la resolución que dejó sin efecto la orden de aprehensión emitida contra Serrano Elías.

La PGN señaló que, contrario a lo que consta en el proceso judicial, el juzgador sostiene que la institución no figura como sujeto procesal dentro del expediente, pese a que ha participado en audiencias y ha actuado como parte agraviada durante el desarrollo del caso.

De acuerdo con la entidad estatal, impedir que el Estado ejerza los mecanismos legales de impugnación restringe el derecho de defensa y limita el acceso a la justicia, lo cual consideró que afecta los intereses del Estado y las garantías del debido proceso.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación indicó que continuará utilizando los recursos legales disponibles para defender los intereses del Estado y garantizar el respeto al orden jurídico, así como la plena vigencia de la Constitución y del Estado de Derecho.

Serrano Elías: “Se ha hecho justicia” tras anulación de órdenes de captura

El expresidente Jorge Serrano Elías consideró que el fallo judicial emitido a su favor pone fin a “33 años de ilegalidades”.

Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías

El juez "B" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, resolvió anular las órdenes de captura giradas en contra del expresidente Jorge Serrano Elías, quien se encuentra exiliado en Panamá desde 1993 y estaría cerca de ser favorecido con el cierre del caso por el denominado "Serranazo". El Ministerio Público no se opuso a este fallo.

Según fuentes cercanas al caso, entre noviembre y diciembre de 2025 un abogado de apellido López recusó al juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto Penal. La acción fue enviada a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el magistrado Alejandro Prado, la cual aceptó la acción planteada.

Al resolver la recusación, la Sala envió el expediente del caso al Juzgado Séptimo Penal donde el juez Fredy Orellana, a petición de la defensa y sin oposición del Ministerio Público, anuló las órdenes de captura giradas y reconfirmadas en varias ocasiones en contra del exmandatario.

De acuerdo con la información compartida por fuentes cercanas al caso, tras la anulación de las órdenes de captura, la defensa le estaría solicitando al juzgador el cierre del caso.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

