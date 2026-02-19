Serrano Elías celebra anulación de órdenes de captura

El expresidente Jorge Serrano Elías publicó este jueves, 19 de febrero, un pronunciamiento en sus redes sociales luego de conocerse que el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, anuló las órdenes de captura en su contra. En el mensaje difundido agradeció a Dios y afirmó que "por fin se ha hecho justicia".
De acuerdo con el exmandatario, el referido órgano jurisdiccional dictó el 5 de enero de 2026 una sentencia que calificó como histórica, al haberle concedido la moción procesal defectuosa que promovieron sus abogados.
Expuso que la sentencia reconoce que el proceso penal iniciado en junio de 1993, tras el "Serranazo", contiene "graves vicios" desde su origen, como falta de pruebas, falsa prueba, violaciones al debido proceso, violaciones a los más fundamentales derechos legales, constitucionales y humanos, y violaciones a los principios de presunción de inocencia y legalidad.
"Estas irregularidades, junto con un cúmulo de falsedades y manipulaciones, contaminaron todo el procedimiento", añadió en el mensaje en inglés que compartió esta mañana.
El exgobernante expuso que fue bajo esa base que el juez Orellana ordenó la anulación de las actuaciones realizadas desde el 2 de junio de 1993 y revocó todas las órdenes de captura emitidas en el caso.
Asimismo, manifestó que con esa decisión terminan "33 años de ilegalidades", durante los cuales aseguró que él y su familia han sufrido graves daños, amenazas, daños a su reputación personal y profesional, así como un exilio forzado tras la crisis de 1993.
Mencionó también que lo ocurrido en este período ha tenido un profundo impacto emocional en todos sus seres queridos, separación familiar, desarraigo y, en general, limitaciones en su vida cotidiana, prolongando innecesariamente una incertidumbre que ha marcado sus vidas.
El "Serranazo"
Jorge Serrano Elías asumió la Presidencia de Guatemala el 14 de enero de 1991. Sin embargo, el 25 de mayo de 1993 anunció una serie de medidas extraordinarias que incluían la disolución del Congreso de la República, la intervención del Organismo Judicial y la suspensión de varios artículos de la Constitución Política de la República.
La acción fue ampliamente rechazada por distintos sectores nacionales e internacionales y fue considerada un autogolpe de Estado, episodio que pasó a la historia como el "Serranazo". Días después, la Corte de Constitucionalidad declaró ilegales las disposiciones adoptadas por el mandatario, lo que precipitó su salida del país.
Tras abandonar el cargo y salir al exilio, se iniciaron procesos legales en su contra por su participación en la ruptura del orden constitucional. Durante años, el caso permaneció abierto en el sistema de justicia guatemalteco.
Por esta acción, el expresidente está señalado de varios delitos, entre estos, violación a constitución, rebelión, desacato a los presidentes de organismos del Estado, abuso de autoridad, abandono de cargo, usurpación de funciones, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, malversación, usurpación de atribuciones, fraude, usurpación, apropiación y retención indebida.
