 Juez anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías
Nacionales

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías

El expresidente, quien se encuentra exiliado en Panamá, también estaría solicitando el cierre del caso en su contra por el denominado "Serranazo".

Serrano Elías,
Serrano Elías / FOTO:

El juez "B" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, resolvió anular las órdenes de captura giradas en contra del expresidente Jorge Antonio Serrano Elías, quien se encuentra exiliado en Panamá desde 1993 y estaría cerca de ser favorecido con el cierre del caso por el denominado "Serranazo". El Ministerio Público no se opuso a este fallo.

Según fuentes cercanas al caso, entre noviembre y diciembre de 2025 un abogado de apellido López recusó al juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto Penal. La acción fue enviada a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el magistrado Alejandro Prado, la cual aceptó la acción planteada.

Al resolver la recusación, la Sala envió el expediente del caso al Juzgado Séptimo Penal donde el juez Fredy Orellana, a petición de la defensa y sin oposición del Ministerio Público, habría anulado las órdenes de captura giradas y reconfirmadas en varias ocasiones en contra de Serrano Elías.

Ante tal información, se consultó con el Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.

Pedirán cierre del caso

De acuerdo con la información compartida por fuentes cercanas al caso, tras la anulación de las órdenes de captura, la defensa le estaría solicitando al juzgador el cierre del caso bajo dos posibles argumentos.

El primero, sería la falta de acción del Ministerio Público, ya que en audiencias anteriores los abogados del expresidente, al solicitar la anulación de las órdenes de captura, han indicado que el ente investigador no ha presentado nueva acusación o aportado otros elementos nuevos en más de 30 años.

El otro argumento sería por la prescripción del delito establecido en el Código Penal. Esto quiere decir que se extingue la responsabilidad penal por el paso del tiempo.

De acuerdo con las fuentes, la presión de trasladar el caso al Juzgado Séptimo habría sido ejercida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en varias ocasiones le habría solicitado al juez Carlos Toledo que se excusara de conocer el caso y ante la negativa del juzgador fue que se planteó la mencionada recusación.

Este sábado se cumplieron 31 años del “Serranazo”

Fue un 25 de mayo de 1993 cuando el expresidente Jorge Antonio Serrano Elías ordenó la depuración del Congreso, CSJ y CC; lo que se consideró como un autogolpe de Estado.

El "Serranazo"

Jorge Serrano Elías asumió la Presidencia de Guatemala el 14 de enero de 1991. Sin embargo, el 25 de mayo de 1993 anunció una serie de medidas extraordinarias que incluían la disolución del Congreso de la República, la intervención del Organismo Judicial y la suspensión de varios artículos de la Constitución Política de la República.

La acción fue ampliamente rechazada por distintos sectores nacionales e internacionales y fue considerada un autogolpe de Estado, episodio que pasó a la historia como el "Serranazo". Días después, la Corte de Constitucionalidad declaró ilegales las disposiciones adoptadas por el mandatario, lo que precipitó su salida del país.

Tras abandonar el cargo y salir al exilio, se iniciaron procesos legales en su contra por su participación en la ruptura del orden constitucional. Durante años, el caso permaneció abierto en el sistema de justicia guatemalteco.

Por esta acción, el expresidente está señalado de varios delitos, entre estos, violación a constitución, rebelión, desacato a los presidentes de organismos del Estado, abuso de autoridad, abandono de cargo, usurpación de funciones, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, malversación, usurpación de atribuciones, fraude, usurpación, apropiación y retención indebida.

* Por Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

Emisoras  Escúchanos