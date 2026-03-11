 Identifican a mujer hallada sin vida en San Pedro Ayampuc
Identifican a mujer hallada sin vida en San Pedro Ayampuc

Está pendiente de determinarse la identidad del cuerpo de un hombre también encontrado en el lugar.

Área donde fueron hallados los cuerpos en San José Nacahuil. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Las autoridades informaron que se llevan a cabo los análisis forenses con respecto a los dos cuerpos encontrados recientemente en un sector del municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, lo que ha permitido identificar a uno de ellos.

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron encontradas en horas de la mañana del pasado martes, 10 de marzo. Sus cuerpos fueron abandonados en una ladera del kilómetro 15.5 de la ruta que conduce hacia la aldea San José Nacahuil.

Los bomberos Voluntarios confirmaron que las víctimas presentaban señales de violencia, incluidas marcas de estrangulamiento. Se encontraban atadas de pies y manos y envueltas en sábanas.

Las autoridades acudieron al lugar del hallazgo e hicieron las gestiones respectivas para iniciar con las investigaciones y trasladaron los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

En seguimiento del caos, este día el ente forense dio a conocer que las evaluaciones realizadas por los expertos permitieron confirmar que la causa de muerte de ambas personas fue asfixia por estrangulación.

Además, señaló que, por el momento, solo ha sido identificado uno de los cadáveres como Melany Regina López. Mientras tanto, está pendiente de conocerse a quién corresponde el cuerpo masculino.

Hasta ahora no se tiene mayor información con respecto a los crímenes de estas personas. Tampoco se han reportado detenciones de posibles vinculados con el caso. Las investigaciones continúan.

Más cuerpos abandonados

Ayer, luego de confirmarse la localización de las dos víctimas en San Pedro Ayampuc, también se dio a conocer que otros dos cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 37 de la ruta hacia el sector "el Paraíso", en jurisdicción del municipio de Palencia, Guatemala.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que estas personas permanecían a orillas de la cinta asfáltica. Estaban heridas y en estado inconsciente.

Los técnicos en urgencias médicas de la estación de Palencia se movilizaron al lugar para atender a los afectados y, al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con la institución, las víctimas mortales son dos hombres que presentaban múltiples señales de violencia. Hasta el momento, no han podido ser identificados.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

