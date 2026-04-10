Hallan un cuerpo en carretera San José Pinula - Palencia

Los cuerpos de socorro reportaron en horas de la madrugada de este viernes, 10 de abril, el hallazgo de una persona sin vida en el kilómetro 42 de la carretera que conduce desde el municipio de San José Pinula hacia Palencia, en el departamento de Guatemala.
De acuerdo con la información brindada por los Bomberos Voluntarios, el cuerpo fue encontrado envuelto en material de nylon a un costado de la vía, lo que generó la alerta inmediata a las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Los técnicos en urgencias médicas no pudieron establecer el sexo ni las circunstancias que rodean el fallecimiento de esta persona, por lo que serán los análisis forenses los que determinen las causas del deceso.
Elementos de la institución coordinaron con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para realizar las diligencias legales y el procesamiento de la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.
Abandonan dos cuerpos a orillas de la carretera en Palencia
Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados el pasado 10 de marzo en el kilómetro 37 de la ruta hacia el sector "el Paraíso", en jurisdicción del municipio de Palencia, Guatemala.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había dos personas a a orillas de la cinta asfáltica. Estaban heridas y en estado inconsciente.
Los técnicos en urgencias médicas de la estación de Palencia se movilizaron al lugar para atender a los afectados y, al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
De acuerdo con la institución, las víctimas mortales son dos hombres que presentaban múltiples señales de violencia. Hasta el momento, no han podido ser identificados.
Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes y permanecieron en el lugar en calidad de prevención.
También acudieron al sector los agentes de la Policía Nacional Civil y cerraron el área para quedar a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público para proceder a recabar evidencias y gestionar el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.