McFarland se pronuncia sobre elección de Fiscal General

El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, emitió un pronunciamiento este lunes, 4 de mayo, en el marco del proceso de cambio de autoridad del Ministerio Público (MP). Durante ocho años consecutivos, la institución ha estado al frente la fiscal general, Consuelo Porras, cuyo mandato está por concluir tras no lograr su reelección para un tercer período.
El diplomático señaló en un mensaje difundido en redes sociales que los fiscales generales guatemaltecos han cooperado con Estados Unidos en investigaciones sobre tráfico de narcóticos durante más de 20 años, y en extradiciones durante 15. Añadió que, aunque la actual titular del MP cooperó en solicitudes de extradición de Estados Unidos, desestimó casos de gran corrupción y obligó a exiliarse a fiscales y jueces anticorrupción.
"Donde florece la corrupción, también lo hará el tráfico de narcóticos", expresó McFarland, a la vez que señaló que el nuevo Fiscal General tiene la oportunidad de cambiar el rumbo.
Asimismo, mencionó el caso de José Rubén Zamora, periodista encarcelado durante más de tres años por publicar reportajes "sobre gran corrupción", quien recién logró obtener arresto domiciliario. El embajador consideró que él representa un "rostro humano" en la independencia judicial y el cambio de fiscal general.
De igual forma, hizo referencia a la situación de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que llevan un año en prisión por su vinculación con las manifestaciones ciudadanas de 2023, realizadas en defensa de la democracia y, según las palabras del embajador, en contra de los esfuerzos de la actual Fiscal General por invalidar las elecciones presidenciales.
Emisoras Unidas realizó las consultas al Ministerio Público para obtener una reacción tras las declaraciones de McFarland. Hasta el momento, se continúa a la espera del pronunciamiento.
Arévalo destaca importancia de tener un fiscal al servicio del pueblo
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que nombrará en los próximos días, no estará a su servicio ni tampoco al de su Gobierno, después de un periodo en el que la Fiscalía estuvo marcada por acusaciones de corrupción y procesos contra actores críticos.
"La persona que quedará a cargo del MP no es una persona que estará puesta al servicio del presidente o del Gobierno. Es una persona que servirá a la nación", expresó el jefe de Estado en rueda de prensa.
Arévalo de León añadió que estará nombrando al próximo fiscal general una vez que termine el período de impugnación este lunes de los seis candidatos, como establece la ley.
El gobernante recordó que la semana pasada entrevistó a los seis aspirantes finales al cargo, designados por una comisión de Postulación compuesta por decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país.
El mandatario comentó que en las entrevistas evaluó con cada uno de los candidatos los desafíos que enfrenta en la actualidad el Ministerio Público, entidad que requiere de "un liderazgo que lo rescate y responda a las necesidades de la población".