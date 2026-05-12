El Movimiento Estudiantil Universitario anunció una caminata pacífica para este sábado 16 de mayo, a partir de las 9:30 horas, la cual saldrá de la 18 calle y 6ª avenida de la zona 1 hacia la sede del Ministerio Público, en el barrio Gerona, como muestra de apoyo a la transición en la Fiscalía General.
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Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MP
La movilización "pacífica" se desarrollará el sábado 16 de mayo, a partir de las 09:30 horas, en la capital.
- por Nancy Alvarez
- 11:33, May 12 2026
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