 Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MP
Nacionales

Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MP

La movilización "pacífica" se desarrollará el sábado 16 de mayo, a partir de las 09:30 horas, en la capital.

Compartir:
Los estudiantes de la Usac brindaron una conferencia de prensa este martes, 12 de mayo, frente al Musac, en la zona 1., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los estudiantes de la Usac brindaron una conferencia de prensa este martes, 12 de mayo, frente al Musac, en la zona 1. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Movimiento Estudiantil Universitario anunció una caminata pacífica para este sábado 16 de mayo, a partir de las 9:30 horas, la cual saldrá de la 18 calle y 6ª avenida de la zona 1 hacia la sede del Ministerio Público, en el barrio Gerona, como muestra de apoyo a la transición en la Fiscalía General.

En Portada

Guatemala confirma la presencia de Arévalo en la cumbre iberoamericana de Madridt
Nacionales

Guatemala confirma la presencia de Arévalo en la cumbre iberoamericana de Madrid

06:42 AM, Mayo 12
Incendio consume bodega en carretera a El Salvadort
Nacionales

Incendio consume bodega en carretera a El Salvador

06:28 AM, Mayo 12
Cámara capta cómo robamotos actúan en solo 15 segundos en Antigua Guatemalat
Nacionales

Cámara capta cómo robamotos actúan en solo 15 segundos en Antigua Guatemala

07:43 AM, Mayo 12
Florentino Pérez estalla: No voy a dimitir y acusa campaña contra el Real Madridt
Deportes

Florentino Pérez estalla: "No voy a dimitir" y acusa campaña contra el Real Madrid

10:56 AM, Mayo 12
LeBron James deja en suspenso su futuro en la NBAt
Deportes

LeBron James deja en suspenso su futuro en la NBA

08:41 AM, Mayo 12

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos