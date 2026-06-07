Devotos llevan el mensaje de Cristo en el Corpus Christi

Devotos católicos realizaron diversos recorridos procesionales en distintas partes del país durante este domingo, 7 de junio de 2026, para conmemorar la festividad cristiana del Corpus Christi. Uno de los encargados del equipo de medios de comunicación de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo expresó que este año se encargaron de la administración del cortejo, buscando llegar a más personas con el mensaje de Cristo.
El entrevistado agregó que las actividades también buscan que el mensaje de Dios se quede en el corazón de cada uno de los fieles y les acompañe a lo largo de su vida cristiana, reforzando el mensaje de paz, armonía, y fortaleza espiritual que Dios da.
La Hermandad agregó que en la actividad del Corpus Christi participaron varias comunidades y hermandades pertenecientes a la basílica de Santo Domingo. Asimismo, destacó que la actividad convocó a integrantes de otras asociaciones de religiosidad popular.
En el caso de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia Santo Domingo, la actividad resaltó el pasaje bíblico en el que Jesucristo afirma: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre":
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Recorridos del Corpus Christi alegraron a los fieles
La solemnidad del Corpus Christi hizo un recorrido durante la mañana en la zona 1 capitalina saliendo a las 9:00 horas y regresando a las 11:30 horas, destacando otro mensaje que afirmó: "Oh Sagrado Banquete, memorial del amor de Dios".
Durante el recorrido se pudo observar la devoción de cientos de fieles católicos, quienes reflexionaron y ofrecieron ofrendas florales, altares, rezos y aplausos durante el recorrido.
Festejan el Corpus Cristi en Villa Nueva
Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que en su área también se celebraron actividades religiosas por la fecha. La comunicadora compartió fotografías del templo de la localidad, que lució sus mejores galas gracias al trabajo de varios feligreses, quienes se dedicaron a adornar con pino, globos y otros detalles.
Santos subrayó que varios agentes de la PMT apoyaron estas actividades coordinando el tránsito en el sector y garantizando la seguridad de peatones con el desvío de los vehículos hacia rutas alternas, para evitar congestionamiento en las áreas de festejo.