Presunto sicario capturado y menor remitido tras enfrentarse a balazos con la policía

Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha fueron aprehendidos este jueves luego de una persecución e intercambio de disparos que se inició en la colonia La Verbena y concluyó en la colonia El Amparo, zona 7 de la capital.
Las autoridades informaron sobre la captura de un hombre de 25 años, alias "Orejón", mientras que un adolescente de 16 años, conocido como "Chuky", fue remitido al juzgado correspondiente. Ambos son señalados como presuntos responsables de un ataque armado en el que murieron dos mujeres, madre e hija, de aproximadamente 56 y 25 años de edad.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió en la colonia La Verbena y podría estar relacionado con actividades de narcomenudeo, extremo que continúa bajo investigación por parte de las autoridades.
Según el informe policial, al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron evadir su captura y abrieron fuego contra los policías que acudieron al lugar. Esto provocó una persecución que se extendió hasta la zona 7, donde finalmente fueron neutralizados.
Durante el enfrentamiento resultó herido un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien sufrió una lesión en la pierna izquierda y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.