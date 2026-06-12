Disparan a camión repartidor en zona 11; ocupantes ilesos

Un ataque armado contra un camión repartidor de bebidas carbonatadas se registró este viernes, 12 de junio, en la 3ª avenida y 6ª calle de la colonia El Progreso, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los ocupantes lograron ponerse a salvo.
Los Bomberos Municipales informaron que, de acuerdo con el reporte, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, provocando severos daños en la carrocería y la cristalería del automotor.
A pesar de la balacera, los tres trabajadores que viajaban en el camión resultaron ilesos. Los paramédicos les brindaron atención en el lugar debido a que presentaban crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un centro asistencial.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar para cerrar el área y resguardar posibles indicios que permitan esclarecer el hecho. Asimismo, los afectados rindieron su declaración ante las autoridades correspondientes para aportar detalles que permitan avanzar en la investigación.
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Atacan a conductora de vehículo en zona 11
Desconocidos dispararon contra la conductora de un automóvil cuando transitaba por la 9ª avenida y 13 calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, en la colonia Mariscal. El hecho se registró en horas de la mañana del pasado 28 de mayo.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, la afectada es una mujer de 26 años de edad que logró ponerse a salvo, por lo que resultó ilesa y únicamente tuvo que ser atendida por presentar crisis nerviosa.
Como parte de las pesquisas, se coordinaron las diligencias en el sector para obtener los posibles indicios que podrían existir. El automóvil donde viajaba la mujer contra la que se cometió el ataque armado resultó con daños en la estructura metálica y en la cristalería tras el incidente armado.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para resguardar la escena y recabar declaraciones de las víctimas, mientras se desarrollan las pesquisas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7