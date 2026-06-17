 Cruz Roja activa ayuda por sequía en Guatemala

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Nacionales

Cruz Roja se activa para mitigar efectos de la sequía en Guatemala

La red humanitaria brindará apoyo a las comunidades de Guatemala, El Salvador y Colombia mediante transferencias monetarias, agua potable e insumos para cuidar cultivos y ganado, entre otras medidas.

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La Cruz Roja informó este miércoles, 17 de junio, que activó sus protocolos de acción temprana en Guatemala, El Salvador y Colombia para proteger a más de 22 mil personas ante las primeras señales de la sequía, que podría agravarse por el fenómeno de El Niño.

Estos protocolos son una serie de medidas acordadas con antelación entre las comunidades, los Estados y la Cruz Roja, y se activan cuando se alcanzan determinados umbrales de riesgo para que la ayuda pueda movilizarse antes de que se produzcan daños.

La idea es actuar antes del desastre y proteger simultáneamente la seguridad alimentaria, los medios de vida, la salud y el acceso al agua de las comunidades, ámbitos estos que las sequías suelen afectar a la vez, indicó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

"La diferencia entre una amenaza y una crisis humanitaria casi siempre se decide antes del impacto. Esta vez, gracias a los pronósticos meteorológicos, a los acuerdos de acción conjunta y al financiamiento anticipado, sabemos que el momento para proteger a la población es ahora", afirmó la directora regional para las Américas de la IFRC, Loyce Pace.

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El Insivumeh registró las primeras señales de transición climática hacia El Niño y explicó que los impactos más severos de este fenómeno se prevén para las lluvias del próximo año.

Recursos asignados para atender a las comunidades

En Guatemala, El Salvador y Colombia los servicios meteorológicos coinciden en que habrá lluvias muy por debajo de lo normal para el trimestre de junio a agosto, justo cuando comienza el ciclo agrícola, explicó el organismo humanitario internacional.

Los equipos nacionales de la Cruz Roja estaban a la espera de estos datos científicos para poner en marcha las tareas de alistamiento financiadas por el Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la IFRC (IFRC-DREF), que cuenta con cerca de 1,5 millones de dólares para la acción temprana ante la sequía en los tres países.

Estos recursos permitirán asistir a 10.000 personas en los departamentos de Morazán y La Unión, en El Salvador; a otras 10.000 en municipios del Corredor Seco de Guatemala, como Chiquimula, Jalapa y Quetzaltenango; y a 2.400 en los departamentos colombianos de Tolima y Cesar.

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El fenómeno climático conocido como “superniño” podría generar una reducción drástica de lluvias y un aumento de calor en Guatemala, afectando gravemente la agricultura y la disponibilidad de agua.

A las familias en situación de mayor vulnerabilidad, la Cruz Roja las apoyará mediante transferencias monetarias para resguardar alimentos, conseguir combustible y cubrir necesidades básicas, y también les brindará agua potable, insumos para cuidar cultivos y ganado y capacitaciones en prácticas agrícolas adaptativas, higiene y prevención de enfermedades por calor.

La Cruz Roja recalcó que en el mundo, sólo uno de cada 10 dólares destinados a la acción humanitaria se invierte en reducir o mitigar el riesgo de desastres.

"Es crítico que gobiernos, agencias de cooperación, instituciones financieras y organismos internacionales inviertan en la acción anticipatoria, los sistemas de alerta temprana y la acción humanitaria basada en pronósticos como mecanismos esenciales para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y fortalecer la resiliencia", sostuvo Pace.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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