Accidente de microbús en ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro informaron que en horas de la madrugada de este miércoles, 17 de junio, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 106.5 de la ruta Interamericana, por lo que varias personas tuvieron que recibir asistencia.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, en el referido sector ocurrió una colisión. Por causas no establecidas, el conductor de un microbús tipo coaster perdió el control del volante y esto generó que saliera de la ruta e impactara contra un paredón.
"Los técnicos en urgencias médicas de la 99 Compañía les brindaron asistencia pre-hospitalaria a nueve personas que resultaron afectadas debido a este incidente vial", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.
Agregó que todos los afectados fueron atendidos en el lugar. Presentaban golpes leves y alteración del sistema nervioso, pero no fue necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro asistencial.