 Accidente de camión en San Juan Sacatepéquez

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Nacionales

Camión queda al borde de un puente tras accidente

El hecho ocurrió en la ruta entre los municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo.

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Área donde ocurrió el accidente del camión en San Juan Sacatepéquez., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió el accidente del camión en San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un camión estuvo a punto de caer de un puente tras queda volcado en el marco de un percance vial. El hecho se registró en horas de la mañana de este martes, 16 de junio, en el kilómetro 39 de la ruta que comunica los municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, en el departamento de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia prehospitalaria a los dos tripulantes de la unidad, quienes resultaron con lesiones menores. Tras ser evaluados en el lugar, ambos fueron estabilizados por los socorristas.

El cuerpo de socorro detalló que, por causas no establecidas, el conductor del vehículo perdió el control del volante y esto generó que quedar parcialmente volcado y al borde de la estructura.

En ese contexto, las autoridades les recomendaron a los automovilistas transitar con precaución por el sector mientras se realizan las labores correspondientes para retirar la unidad y restablecer la circulación.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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