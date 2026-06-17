Tránsito complicado en Villa Nueva por tráiler averiado

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, reportaron complicaciones para la movilidad vehicular en la ruta que comunica desde Bárcena hacia Milpas Altas debido a la presencia de un tráiler con fallas mecánicas en el área conocida como "cuesta del Zope".
Henry Quevedo, vocero de la institución, indicó que desde horas de la madrugada se quedó detenido en este sector el vehículo de transporte de carga, por lo que el paso quedó parcialmente bloqueado y los usuarios se vieron afectados.
"Tenemos complicaciones en la movilidad vehicular debido a la presencia de esta unidad que estaba encunetada en una de las curvas de la cuesta del Zope con dirección a occidente. Ya fue retirada y colocada en un lugar donde no obstaculiza, pero las complicaciones continúan en los alrededores del Amate y Bárcenas", explicó.
Además, hizo un llamado a los usuarios a tomar en cuenta la situación que se mantiene en el sector para planificar bien las actividades de su jornada.
Complicaciones para el tránsito
Entre otros incidentes viales en Villa Nueva, la PMT reportó que un vehículo con fallas mecánicas permanecía obstaculizando la cuesta de Villa Lobos, pero ya fue retirado, aunque persisten las complicaciones para la circulación en el área.
Por aparte, informó que se mantiene el tránsito lento en el kilómetro 16.5 de la ruta al Pacífico, así como circulación lenta para incorporarse a la Ciudad de Guatemala por la calzada Aguilar Batres.
Asimismo, se indicó que hay lenta circulación desde Prados de Villa Hermosa y la incorporación a la Petapa es complicada por la construcción inconclusa de un paso a desnivel al final de esa avenida.
En tanto, en el bulevar de Ciudad Real, zona 12, ocurrió una colisión en la que se vieron involucrados el conductor de un automóvil y un motorista. Los cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindar asistencia a los afectados. El paso quedó parcialmente cerrado.