 Guatemala proyecta 4.1% de crecimiento económico para 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
54
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Guatemala prevé un crecimiento económico del 4,1 % en 2026

El Banco de Guatemala presentó el informe “Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026”.

Compartir:
Autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) durante la conferencia de prensa para abordar el crecimiento económico del país., Banguat
Autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) durante la conferencia de prensa para abordar el crecimiento económico del país. / FOTO: Banguat
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La economía de Guatemala crecerá un 4,1 % del producto interno bruto (PIB) este 2026, en relación con el año anterior, beneficiada por la normalización de los precios internacionales de los combustibles tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán, según las previsiones del ente emisor guatemalteco.

El informe 'Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026' presentado por el Banco Central de Guatemala destaca la posición de alta estabilidad general y solidez macroeconómica del país centroamericano, cuya economía se basa en los sectores de servicios, comercio e industria y manufactura.

El presidente del Banco Central, Álvaro González Ricci, explicó que las perspectivas económicas de Guatemala superan el comportamiento general de la región y van en una dirección más optimista que las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajaban el crecimiento del país al 3,8 % como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Para sustentar el crecimiento proyectado en un 4,1 %, González Ricci enfatizó que se prevé que las exportaciones aumenten un 6 % al cierre de año, a la vez que los ingresos tributarios muestran un comportamiento mejor de lo esperado, estimando una recaudación cercana a los 120.000 millones de quetzales (unos 15.750 millones de dólares).

"El anuncio de la firma de ese acuerdo (entre Estados Unidos e Irán) es positivo para el país", afirmó González Ricci, al destacar que el contexto actual contrarresta los riesgos previos y sitúa a Guatemala en una posición macroeconómica favorable y de alta estabilidad cambiaria y de reservas.

Consideran "muy factible" alcanzar metas

El gerente económico de la institución, Johny Gramajo, detalló que el entendimiento entre Washington y Teherán para un cese al fuego parcial propició una reacción positiva inmediata en Wall Street, que abrió con ganancias del 1 %, y el crudo, que rozaba los 100 dólares por barril hace un mes, cayó este jueves en 73 dólares.

Gramajo aseguró que el cumplimiento de las metas oficiales es "muy factible", manteniendo la proyección de inflación para finales de año en el 3,75 %, dentro del rango meta de la Junta Monetaria.

El crecimiento de la economía de Guatemala durante 2025 fue de 4,3 % y durante 2024 se situó en un 3,7 %, según los datos del Banco de Guatemala.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Denuncian a exfiscal por supuesta persecución contra activistas durante toma de la USACt
Nacionales

Denuncian a exfiscal por supuesta persecución contra activistas durante toma de la USAC

02:13 PM, Jun 18
Guatemala prevé un crecimiento económico del 4,1 % en 2026t
Nacionales

Guatemala prevé un crecimiento económico del 4,1 % en 2026

02:56 PM, Jun 18
EE. UU. levanta bloqueo a tránsito marítimo de Irán en estrecho de Ormuzt
Internacionales

EE. UU. levanta bloqueo a tránsito marítimo de Irán en estrecho de Ormuz

12:56 PM, Jun 18
Mundial 2026: ¿Quién es Youcef Atal, el futbolista argelino condenado por incitación al odio?t
Universo Futbol

Mundial 2026: ¿Quién es Youcef Atal, el futbolista argelino condenado por incitación al odio?

04:57 PM, Jun 18
Corea del Sur denuncia presencia de un dron antes del duelo contra Méxicot
Universo Futbol

Corea del Sur denuncia presencia de un dron antes del duelo contra México

03:29 PM, Jun 18

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar