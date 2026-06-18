Dos muertos por posible intoxicación en operativo antidrogas

Una mujer fue capturada durante un operativo antinarcótico realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio Monterrey, zona 4 del departamento de Retalhuleu. En el lugar, también fallecieron dos hombres y otro fue trasladado a un centro asistencial tras presentar complicaciones de salud asociadas a una posible intoxicación por consumo de drogas.
De acuerdo con información proporcionada por la entidad de seguridad, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público (MP), le marcaron el alto al conductor de un vehículo tipo picop y procedieron a inspeccionarlo.
Según el reporte policial, los ocupantes del automotor no descendieron de inmediato. Minutos después, una mujer salió del vehículo, mientras que varios de sus acompañantes presentaban espuma en la boca, por lo que los uniformados solicitaron asistencia médica de emergencia.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, dos de los hombres ya no contaban con signos vitales. Otro de los ocupantes fue trasladado a un centro asistencial debido a una posible intoxicación.
Las autoridades presumen que algunas de las personas involucradas habrían ingerido droga momentos antes de la inspección policial con el objetivo de evitar su localización y decomiso. No obstante, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) el encargado de determinar las causas exactas de las muertes y corroborar esta versión.
Detenidos en el operativo
Durante la diligencia, los investigadores capturaron a una mujer y localizaron una serie de posibles ilícitos y objetos que podrán ser analizados para profundizar en la investigación. Se trataba de una bolsa con presunta cocaína, 22 piedras de crack, Q1 mil 050 en efectivo y dos teléfonos celulares.
El vehículo en el que viajaba la sospechosa y los fallecidos era conducido por un hombre de 29 años, conocido con el alias de "El Mexicano", quien era acompañado de estas personas y de dos mujeres, una de las cuales es una adolescente de 14 años.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, alias "El Mexicano" sobrevivió a un ataque armado ocurrido en 2024, en el que resultó herido por proyectil de arma de fuego.
El Ministerio Público y la PNC continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y la posible vinculación de los involucrados con actividades relacionadas con el narcotráfico.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7