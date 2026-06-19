Triple colisión y choque en Villa Nueva: Tránsito afectado

Desde horas de la madrugada de este viernes, 19 de junio, se presentan complicaciones en la movilidad vehicular del municipio de Villa Nueva, Guatemala, y sus alrededores debido al impacto que han generado dos accidentes de tránsito registrados en la "cuesta del Zope", en la ruta de Bárcenas a Milpas Altas, con dirección a occidente.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control del volante y se empotró en un poste del alumbrado público. La estructura cayó sobre la vía pública y el tránsito bloqueado por completo durante varios minutos.
Las autoridades intervinieron para atender esta emergencia que se dio en el kilómetro 31, en jurisdicción de Milpas Altas, Sacatepéquez, pero que generó fuerte congestionamiento en el tramo hasta alcanzar sectores de Villa Nueva.
Los agentes lograron reubicar el poste a un costado de la vía, al igual que el carro que quedó semidestruido. Y, aunque se pudo habilitar el paso, todavía se presentan complicaciones para la circulación vial, por lo que se hizo un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que sus equipos brindaron asistencia a dos personas de la tercera edad que resultaron heridas en el marco de este percance vial. Los pacientes fueron trasladados a la emergencia del hospital Nacional de Antigua Guatemala.
Triple colisión de vehículos de transporte pesado
Poco después del percance donde fue derribado el poste, en el kilómetro 27, también en la "cuesta del Zope", se registró otro percance vial que complicó la circulación nuevamente al dejar cerrado al menos uno de los carriles.
Según explicó Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, en el lugar ocurrió una triple colisión de vehículos de transporte pesado. El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.
El funcionario explicó que se mantiene habilitado un carril reversible en el sector con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad vehicular y que el tránsito no quede detenido por completo.