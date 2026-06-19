Motorista fallece tras ataque armado en Chimaltenango

Un ataque armado registrado este viernes,19 de junio, en la zona 1 de Tecpán Guatemala, en el departamento de Chimaltenango, dejó como saldo una persona fallecida, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, la víctima fue identificada como Josué Alfredo Arreola, de 29 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta al momento del incidente.
Al llegar al lugar, los paramédicos evaluaron a la víctima y determinaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas sufridas por proyectil de arma de fuego.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el ataque armado.
Los Bomberos Municipales Departamentales notificaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el área quedó bajo resguardo de los agentes mientras se presentaban los fiscales del Ministerio Público.
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A finales de mayo pasado, un motorista y su acompañante fueron atacados a balazos en un lugar que no pudo ser determinado y, pese a las heridas que sufrieron, lograron desplazarse hasta el anillo Periférico y 12 calle de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, frente a la colonia Centroamérica.
Al llegar al sector, ambas personas se desvanecieron. La mujer, de aproximadamente 20 años de edad, quedó fallecida sobre el arriate central del lugar. Mientras tanto, el conductor de la motocicleta, de unos 17 años, resultó herido y recibió asistencia de parte de los cuerpos de socorro.
En el área permanecía la motocicleta donde se trasladaban las víctimas, a pocos metros de donde se encuentra la víctima mortal. En tanto, se implementó un cierre vehicular parcial en el tramo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7