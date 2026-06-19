Colegios Profesionales se pronuncia sobre situación en Usac

La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala emitió un comunicado oficial este viernes, 19 de junio, en el que expresó su preocupación y rechazo ante las circunstancias que han rodeado el proceso de elección de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), señalando que persisten dudas sobre su legitimidad, representatividad y apego al marco constitucional y legal vigente.
En el documento, la entidad reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y la transparencia, al tiempo que reconoce la importancia de respetar las resoluciones emitidas por los órganos competentes. Sin embargo, sostiene que dichas decisiones no eliminan los cuestionamientos institucionales relacionados con la integración y funcionamiento de los órganos de dirección universitaria.
La Asamblea manifestó especial preocupación por la exclusión o limitación de sectores universitarios y de representación profesional en procesos que, según afirma, deberían garantizar la participación de todos los actores legalmente facultados. A su juicio, estas acciones debilitan la legitimidad institucional, afectan la confianza pública y contradicen los principios democráticos que deben regir las entidades públicas.
Asimismo, el pronunciamiento destaca la necesidad de restablecer plenamente la legalidad y asegurar condiciones de participación efectiva para todos los sectores con derecho a intervenir en los procesos electorales universitarios. También hace un llamado a promover mecanismos transparentes, inclusivos y libres de cuestionamientos que puedan afectar la credibilidad de las decisiones adoptadas.
Reafirma autonomía universitaria como garantía para la legalidad
La Asamblea recordó que la Universidad de San Carlos, como patrimonio académico, científico y cultural del país, debe constituirse en un referente de legalidad, pluralismo y respeto a la institucionalidad democrática. En ese sentido, subrayó que las autoridades universitarias tienen la responsabilidad de actuar con estricto apego a la Constitución y las leyes.
Finalmente, la organización demandó que se respete plenamente la participación de los colegios profesionales en los espacios y procesos donde la legislación les reconoce representación. Indicó que continuará vigilante del desarrollo de los acontecimientos y que promoverá, por las vías legales e institucionales correspondientes, la defensa de la legalidad, la autonomía universitaria y la representación gremial.
En la parte final del comunicado, la Asamblea enfatiza que el fortalecimiento de las instituciones del país requiere procesos transparentes, incluyentes y ajustados a la ley, advirtiendo que la exclusión y la incertidumbre jurídica afectan la confianza pública y la gobernabilidad democrática.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7