 Pena de 180 años de prisión para implicado en ataque que dejó seis muertos en Quetzaltenango

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Scotland SCO
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
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Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
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USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
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Sweden SWE
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Pena de 180 años de prisión para implicado en ataque que dejó seis muertos en Quetzaltenango

La matanza ocurrió en 2024 en el interior de un negocio local del barrio El Rosario, Coatepeque.

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El Tribunal de Sentencia Penal de Coatepeque, Quetzaltenango, emitió una sentencia condenatoria contra Kevin Israel Cubin, quien fue declarado culpable de haber provocado la muerte de seis personas. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en septiembre de 2024.

El Ministerio Público presentó durante el juicio las pruebas correspondientes para respaldar los señalamientos contra esta persona, quien estaría detrás del múltiple crimen registrado en el interior de un local que funcionaba como café bar.

Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el tribunal consideró que se pudo constatar la participación de Cubin en el incidente armado, por lo que le dictó una pena de 180 años de prisión por el delito de asesinato.

Balacera deja 6 fallecidos durante la madrugada en Coatepeque

Los propietarios de un negocio local están entre las seis víctimas del mortal ataque armado en el Barrio El Rosario, Coatepeque.

Múltiple crimen

Durante la madrugada del sábado, 21 de septiembre de 2024, los cuerpos de socorro reportaron un ataque armado en un negocio local del barrio El Rosario, Coatepeque, Quetzaltenango, en el que murieron seis personas, quienes recibieron disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Los rescatistas afirmaron que entre las víctimas mortales están los propietarios del negocio, identificados como Karla Susana Sánchez y Marcos Gutiérrez, quienes eran esposos. Asimismo, consignaron la muerte de otras cuatro personas, entre las que se encuentra el guardia de seguridad William Martínez, de 38 años.

Según los reportes emitidos en esa ocasión por los cuerpos de socorro, cinco de las víctimas fueron declaradas fallecidas en el lugar, mientras que la sexta fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La investigación refirió que, aproximadamente a la 01:00 de la mañana, al menos tres personas ingresaron al referido local en donde de forma directa efectuaron los disparos contra las víctimas. Tras cometer el múltiple crimen se dieron a la fuga.

El personal fiscal y los técnicos en investigaciones criminalísticas procesaron la escena logrando recabar aproximadamente 43 indicios, mayormente de naturaleza balística. Asimismo, se realizaron recorridos con el propósito de ubicar cámaras de videovigilancia en las rutas de ingreso y salida al escenario criminal y se efectuaron múltiples entrevistas, entre otras diligencias.

* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7

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