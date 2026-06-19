Anuncian manifestación en rechazo a reelección de Mazariegos en la Usac

A pocos días para que se inicie el nuevo período en la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), todavía se tienen acciones pendientes en la Corte de Constitucionalidad (CC) con las que se buscan que Walter Mazariegos no asuma un segundo mandato. Mientras tanto, continúan las expresiones de rechazo ante su reelección y denuncias públicas sobre un supuesto "fraude" para que se mantenga en el poder.
En ese contexto, el Movimiento USAC - DIRE está convocando a una manifestación programada para este domingo, 21 de junio, la cual recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Guatemala y tiene como objetivo hacer solicitudes a las autoridades constitucionales para que garanticen un proceso de elección basado en los lineamientos vigentes y que respete el derecho de participación y elección en la casa de estudios.
Según explicó la referida organización, la protesta saldrá a las 9:00 horas desde el Paraninfo Universitario y recorrerá varias calles y avenidas, hasta pasar por la sede del Congreso de la República y concluir frente a la CC, un punto que en las últimas semanas ha concentrado protestas por parte de grupos a favor y en contra de Mazariegos.
Rodolfo Chang, candidato a rector por la agrupación USAC - DIRE, aseguró que de esta manera buscan expresar su rechazo al proceso de elección considerado fraudulento al no permitir la participación de todos los involucrados y también pedir a la CC que resuelva los recursos pendientes de una forma apegada a derecho y que no se concrete la toma de posesión de Mazariegos este 1 de julio.