 Frustran ingreso de videojuegos y routers en la cárcel

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Germany GER
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Uzbekistan UZB
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Nacionales

Frustran ingreso de videojuegos y routers en cárcel de Escuintla

Las autoridades explicaron que los aparatos estaban a punto de ingresar por un paso no autorizado.

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Policías y soldados impidieron el ingreso de ilícitos al penal de Escuintla., PNC de Guatemala.
Policías y soldados impidieron el ingreso de ilícitos al penal de Escuintla. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) impidieron el ingreso de siete routers (enrutadores de internet) y una consola de videojuegos en la cárcel llamada Granja de Rehabilitación Penal Canadá, ubicada en Escuintla. Las autoridades revelaron, este sábado 20 de junio de 2026, que los ilícitos estaban por ser ingresados por un paso no autorizado en el lugar.

Las fuerzas de seguridad compartieron fotografías de los aparatos y en ellas se puede apreciar que los routers o enrutadores de internet estaban empacados en plásticos transparentes. Asimismo, la consola de videojuegos, de color blanco, fue fotografiada junto a los otros aparatos electrónicos.

Por el momento se desconoce a quien estaban dirigidos los routers y la consola; no se descarta que las autoridades profundicen en las averiguaciones del origen y destinatarios dentro de la referida cárcel.

Los agentes de ambas instituciones reunieron los ilícitos en un área verde del penal para reportar el decomiso y tomar fotografías para las acciones de ley. Los aparatos fueron embalados para ser entregados a la instancia correspondientes.

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En el incidente armado quedaron tres personas heridas incluida Maribel de Jesús Molina, capitana del Ejército de Guatemala.

Más detenciones en las cárceles

Durante la jornada, la PNC ejecutó otras acciones de prevención en las cárceles del país, destacando la captura de una mujer señalada por el delito de extorsión. Las autoridades indicaron que la detenida fue notificada de la orden de detención en su contra, en el ingreso del penal Renovación 1 y de la Granja Penal Canadá.

Según las autoridades, la mujer fue capturada al momento de realizar una visita al lugar. Los agentes descubrieron que era buscada por el delito de extorsión en grado de complicidad, luego de consultar la base de datos de la PNC.

La PNC únicamente identificó a la detenida como Sucely, de 20 años.

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