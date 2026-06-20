PNC garantiza seguridad y respeto a los DDHH en marchas

Tras varios incidentes en las calles de la Antigua Guatemala durante este sábado, 20 de junio de 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó un comunicado en el que afirma que su actuación se rige estrictamente por procesos técnicos y legales, fundamentados en la Constitución Política de la República, tratados internacionales y manuales doctrinales de la propia institución. La entidad se resaltó que las declaraciones se dan en el contexto de la celebración de marchas, desfiles o manifestaciones de la comunidad LGBTIQ+ (u otros colectivos).
"La actuación de la PNC durante marchas, desfiles o manifestaciones de la comunidad LGBTIQ+ y otros colectivos se fundamenta en la Constitución, los derechos humanos (DDHH) y la normativa policial vigente", aseguraron.
La PNC indicó que "su función principal es garantizar el orden público y proteger los derechos de los participantes, respetando el derecho de reunión y manifestación pacífica, así como el principio de igualdad y no discriminación".
"Operativamente, la PNC desarrolla acciones preventivas y de acompañamiento, no de confrontación. Entre ellas destacan la seguridad perimetral, la presencia disuasiva a lo largo de las rutas para prevenir agresiones de terceros y la coordinación con observadores de DDHH para asegurar la transparencia de su actuación", afirmaron.
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Protocolos de la PNC exigen trato digno
Según la institución policial, "los protocolos institucionales exigen un trato digno y respetuoso hacia todas las personas, prohibiendo cualquier acto de discriminación, burla o comentario ofensivo relacionado con la orientación sexual, identidad de género, etnia o religión de los asistentes".
"De acuerdo con los manuales de doctrina policial actualizados y comprometidos en materia de Derechos Humanos: Los agentes tienen prohibido realizar comentarios despectivos, burlas o actos de discriminación basados en la orientación sexual o identidad de género de los asistentes", agregaron.
"Las acciones de la PNC en el desfile de la diversidad sexual tienen como único objetivo legal garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a expresarse y manifestarse pacíficamente, protegiéndolos de cualquier amenaza externa y manteniendo la seguridad ciudadana general", finalizaron.