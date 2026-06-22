Disparan a camión recolector en zona 11: tripulantes Ilesos

Un ataque armado se registró en horas de la madrugada de este lunes, 22 de junio, en la 21 calle, entre la calzada Roosevelt y el Anillo Periférico, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. El objetivo fue un camión recolector de basura donde viajaban varios trabajadores.
De acuerdo con información proporcionada, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad que se desplazaba en el referido sector y los proyectiles impactaron en distintos puntos de la estructura, incluida el área de la cabina.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron que no se reportaron personas heridas tras este hecho, únicamente se registraron daños materiales.
Además, la institución detalló que los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención pre hospitalaria a los tripulantes del vehículo, quienes presentaban crisis nerviosa debido a lo ocurrido.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias respectivas. El área fue cerrada parcialmente para resguardar los posibles indicios, incluidos los casquillos que quedaron dispersos alrededor del camión.
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Ataque contra camión recolector en zona 6
Un incidente armado se registró en agosto de 2025 en la 13 avenida y 11 calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia.
De acuerdo con la institución, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a detonaciones de proyectiles de arma de fuego que se habían escuchado en el sector, por lo que de inmediato se enviaron unidades de emergencia.
A su llegada al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron un camión recolector de basura con daños en su estructura por los efectos de las balas. Sin embargo, no fueron encontrados el piloto y demás trabajadores.
Según versiones preliminares relacionadas con este hecho, individuos desconocidos que se movilizaban a bordo de motocicletas les habrían disparado a los recolectores.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7