Pareja enfrenta cargos por parricidio tras muerte de su bebé

Las autoridades guatemaltecas le dan seguimiento al fallecimiento de un bebé que se habría dado en circunstancias de violencia. Los principales sospechosos del crimen son sus padres, quienes fueron capturados recientemente y se encuentran bajo investigación.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), fue detenida Bianca Estefanía Maite Escobar Tanches, de 21 años, en el marco de un operativo realizado en la colonia Monte Verde, zona 4 de Mixco, Guatemala.
La sospechosa fue identificada por las fuerzas de seguridad en un puesto de control, lo que permitió establecer que tenía vigente una orden de aprehensión desde el 16 de junio. Era requerida por un juzgado de Guatemala por estar señalada del delito de parricidio.
Mientras era procesada para su fichaje y que se pudiera resolver su situación legal, al juzgado de Mixco se hizo presente el esposo de la sindicada, Edgar Adrián Oliva Granados, de 30 años, quien buscaba obtener información sobre los señalamientos en su contra. Sin embargo, las autoridades determinaron que también era requerido por el mismo juzgado, en la misma fecha y por el mismo delito, por lo que se procedió a su detención.
Informe forense revela maltrato contra el menor
Este lunes surgieron nuevos detalles del caso que llevó al juzgado de Mixco a girar órdenes de captura en contra de Escobar Tanches y Oliva Granados, ambos señalados del delito de parricidio.
Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2025 en agravio del hijo de ambos de tan solo 2 meses de edad, quien habría sido víctima de maltrato.
De acuerdo con el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el menor murió a consecuencia de laceraciones, golpes y mordidas que habrían sido ocasionadas por sus progenitores.
La PNC informó que anteriormente la Procuraduría General de la Nación había intervenido en el núcleo familiar de estas personas por temas de maltrato. Se detalló que habían sido retirados otros niños de la custodia de esta pareja por exponerlos a agresiones y a pedir dinero en la vía pública.