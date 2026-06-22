Menor muere arrastrado por correntada

Debido a las fuertes lluvias de la tarde de este lunes 22 de junio, un menor fue arrastrado por una corentada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Municipales.
De acuerdo con los socorristas, debido a una fuerte corriente de agua en la entrada a la colonia Santa Elena II, zona 18, un menor fue arrastrado hacia una cuneta.
Bomberos Municipales lograron extraer el cuerpo del menor de la cuneta y le aplicaron maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar); sin embargo, se confirmó el deceso del menor por asfixia por inmersión.
Bomberos Voluntarios también reportaron un deslizamiento en la 29 avenida final zona 5 de la capital, donde un deslizamiento de tierra provocó daños en la parte baja del sector.
Los bomberos realizaron labores de evaluación y rastreo y confirmaron que no se reportaron personas soterradas.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que se pronostica un incremento en las lluvias en el territorio guatemalteco debido al ingreso de las ondas del este número 10 y 11, por lo que instó a las entidades correspondientes y la población en general a tomar las medidas necesarias para reducir los riesgos.
De acuerdo con el reporte emitido por el ente científico, las precipitaciones se presentarían a partir de este lunes 22 y se mantendrían hasta el domingo 28 de junio.
Autoevacuación
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo un llamado a la población que actualmente permanece en sectores como la zona 5 de la ciudad de Guatemala y de Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa a poner en práctica el principio de la autoevacuación, con el objetivo de salvaguardar su vida y la de sus familias.
Conred informó que mantiene acciones de monitoreo, coordinación y difusión de información preventiva.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*