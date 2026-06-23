Motoristas evitan accidente en curva tras derrapar

Un nuevo accidente que involucra a conductores de motocicletas y del vehículo pesado quedó captado. El hecho ocurrió en las últimas horas en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz, a 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.
La cámara de videovigilancia de esa ruta captó el momento en el que un motorista, que viajaba con un pasajero, rebasó en una curva y tras perder el control derrapó sobre la cinta asfáltica.
Las imágenes evidencian el momento en el que la moto es impactada por los neumáticos del cabezal y termina debajo de la vehículo. Los pasajeros de la motocicleta lograron separarse del vehículo y salvar sus vidas.