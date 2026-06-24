Lanzan campaña de educación vial para prevenir atropellos en la capital

La Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) junto a las autoridades de la Municipalidad de Guatemala y la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) lanzaron este miércoles, 24 de junio, la Campaña de Educación Vial y Adaptación Urbana.
El fin de esta iniciativa es incentivar a la población a evitar que sufran atropellos en las calles a personas que viajan del interior del país a la ciudad capital.
De igual forma, busca descender el índice de atropellamientos en la Ciudad de Guatemala. Para ellos, las autoridades brindaron algunas recomendaciones a las personas y las instaron a utilizar las banquetas en diferentes puntos para evitar riesgos a su vida.