 Incendio en camión deja un herido en zona 3

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Brazil BRA
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Scotland SCO
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Brazil BRA
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Japan JAP
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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New Zealand NZE
Finalizado
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New Zealand NZE
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Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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Spain SPA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
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Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
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Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Uzbekistan UZB
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Nacionales

Conato de incendio en camión deja un herido en zona 3

El afectado sufrió quemaduras de tercer grado.

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Conato de incendio de camión en zona 3., Bomberos Voluntarios
Conato de incendio de camión en zona 3. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un conato de incendio vehicular se registró este jueves, 25 de junio, en la 5ª avenida y 26 calle de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, por lo cual fue necesaria la movilización de los cuerpos de socorro. El hecho dejó a una persona herida.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios, el fuego se originó en el área del motor de un camión recolector de basura. Las causas que provocaron el incendio no han sido establecidas.

Los socorristas dieron respuesta a la emergencia y lograron controlar y sofocar las llamas, evitando que las mismas se propagaran y causaran mayores daños.

Como resultado del incidente, uno de los tripulantes del vehículo sufrió quemaduras de tercer grado en manos y brazos, por lo que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Pese a la gravedad de las lesiones, el afectado decidió no ser trasladado a un centro asistencial, según informó el cuerpo de socorro.

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La persona herida presentaba quemaduras de tercer grado tras el conato de incendio en zona 3. - Bomberos Voluntarios

Fuerte colisión en la calzada Atanasio Tzul termina en incendio vehicular

Un aparatoso accidente de tránsito se registró el pasado 4 de marzo en la calzada Atanasio Tzul y 18 calle, en la Ciudad de Guatemala. En el área hay un cierre vehicular parcial y se reportan complicaciones para circular.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se mencionaba que un vehículo había sido colisionado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que, en el marco de un choque con otro automóvil, el conductor de un carro particular perdió el control del volante y esto generó que se estrellara directamente contra un árbol ubicado en el arriate central.

"Debido a la magnitud del choque se produjo un incendio en el compartimento del motor, amenazando con extenderse a la cabina del conductor", detalló la institución.

Los socorristas les brindaron asistencia a los ocupantes de los automotores accidentados.

El paso estuvo parcialmente cerrado en el sector mientras se llevan a cabo las acciones para movilizar los obstáculos que quedaron sobre la vía, incluidos el carro incendiado y los restos del árbol.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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