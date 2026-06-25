Incendio en camión deja un herido en zona 3

Un conato de incendio vehicular se registró este jueves, 25 de junio, en la 5ª avenida y 26 calle de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, por lo cual fue necesaria la movilización de los cuerpos de socorro. El hecho dejó a una persona herida.
De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios, el fuego se originó en el área del motor de un camión recolector de basura. Las causas que provocaron el incendio no han sido establecidas.
Los socorristas dieron respuesta a la emergencia y lograron controlar y sofocar las llamas, evitando que las mismas se propagaran y causaran mayores daños.
Como resultado del incidente, uno de los tripulantes del vehículo sufrió quemaduras de tercer grado en manos y brazos, por lo que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.
Pese a la gravedad de las lesiones, el afectado decidió no ser trasladado a un centro asistencial, según informó el cuerpo de socorro.
Fuerte colisión en la calzada Atanasio Tzul termina en incendio vehicular
Un aparatoso accidente de tránsito se registró el pasado 4 de marzo en la calzada Atanasio Tzul y 18 calle, en la Ciudad de Guatemala. En el área hay un cierre vehicular parcial y se reportan complicaciones para circular.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se mencionaba que un vehículo había sido colisionado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que, en el marco de un choque con otro automóvil, el conductor de un carro particular perdió el control del volante y esto generó que se estrellara directamente contra un árbol ubicado en el arriate central.
"Debido a la magnitud del choque se produjo un incendio en el compartimento del motor, amenazando con extenderse a la cabina del conductor", detalló la institución.
Los socorristas les brindaron asistencia a los ocupantes de los automotores accidentados.
El paso estuvo parcialmente cerrado en el sector mientras se llevan a cabo las acciones para movilizar los obstáculos que quedaron sobre la vía, incluidos el carro incendiado y los restos del árbol.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7