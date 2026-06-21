Incendio consume cuatro locales en el Castillo de San Felipe

Las llamas de un incendio consumieron al menos cuatro locales comerciales durante la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026, en las instalaciones comerciales del Castillo de San Felipe, Río Dulce, Izabal, confirmaron los Bomberos Voluntarios. Víctor Gómez, vocero del referido cuerpo de rescate, subrayó que el siniestro no dejó personas heridas.
Gómez describió que los cuatro locales afectados pertenecen al área de ventas de artesanías y que la emergencia fue reportada por varios vecinos, quienes llamaron al teléfono 122 de los Bomberos Voluntarios.
El rescatista indicó que para apagar las llamas del incendio en el mercado de artesanías del Castillo de San Felipe, fue necesario enviar unidades de emergencia de la 118 compañía de los Bomberos Voluntarios. Para apagar el fuego y liquidar el incendio, los rescatistas acudieron al lugar del incendio con el camión identificado con el numeral 1645.
En el lugar del siniestro, los encargados del cuerpo de rescate, en su calidad de encargados, ordenaron atacar las llamas desde dos puntos distintos para evitar que el fuego se expandiera y afectara otros lugares de las cercanías.
En otras noticias: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó la asistencia a más de 50 personas tras la caída de un autobús de pasajeros en un barranco.
INGUAT se pronuncia por incendio
Al respecto, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) se pronunció por medio de un comunicado oficial en el que anunció acciones para reconstruir la zona comercial afectada en el Castillo de San Felipe.
La entidad resaltó que la existencia de estos locales, en el área de artesanías, es de vital importancia para la experiencia de los turistas que llegan a este lugar del país.
En cuanto al incendio, los apagafuegos destacaron haber trabajado más de una hora con 25 minutos para controlar las llamas. En imágenes compartidas, se pudo observar que el fuego arrasó con los cuatro locales comerciales, construidos con láminas y madera.