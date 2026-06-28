Ataque armado en discoteca deja un fallecido y nueve heridos

Cerca de la media noche de ayer, un ataque armado se produjo dentro de un local que funciona como discoteca de la colonia Monte Carmelo 3, en Ciudad Quetzal, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales este domingo, 28 de junio de 2026. Paramédicos de la estación de rescatistas de Ciudad Quetzal atendieron la emergencia a bordo de tres ambulancias, en las que hicieron el traslado de los heridos.
Agregaron que la vivienda donde ocurrió el incidente se ubica en la manzana "Z" y lote 1 del sector 3 de la citada colonia. Los rescatistas precisaron que las ocho personas heridas fueron llevadas, en estado delicado, a la emergencia del IGSS 7-19 y al Hospital Roosevelt.
Los rescatistas confirmaron que dentro de la discoteca quedó una persona fallecida, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes para el cierre del escenario del crimen. Asimismo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el lugar para la llegada del Ministerio Público.
Durante la noche, los peritos del MP trabajaron en el lugar para identificar a la víctima mortal del ataque armado dentro de la discoteca. El ente investigador también investiga las causas del hecho armado y no descarta la búsqueda de videos que ayuden a esclarecer como ocurrió el crimen.
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Detalles de la discoteca atacada
En una imagen compartida por los Bomberos Municipales Departamentales se pudo constatar que dentro de la discoteca quedó un hombre tendido, frente a un sofá y a un bar donde despachaban bebidas. En la pared había varios cuadros y un disco de acetato, así como bancos y mesas de madera, para el consumo.
Las fotos compartidas también muestran que la discoteca estaba ambientada con una iluminación de color rojo.
Medios locales indicaron que, al momento del ataque armado, la discoteca tenía a varios clientes en su interior. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido y de las personas lesionadas.