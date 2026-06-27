Guatemala espera trámites para enviar ayuda a Venezuela

El Gobierno de Guatemala ofreció apoyo a Venezuela por el terremoto que sacudió ese país y que dejó más de 1 mil 400 fallecidos el pasado miércoles 25 de junio de 2026 a las 18:04 horas. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que se debe esperar el proceso administrativo que consiste en que Guatemala envíe el apoyo para esa nación.
Según las autoridades, este protocolo debe ser respetado, porque son normas internacionales establecidas, por lo que Guatemala debe esperar que Venezuela acepte el apoyo.
La ayuda que Guatemala ofrece a Venezuela consiste en dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano. Cada uno de los equipos consta de 50 personas cada uno, según los datos compartidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Mientras tanto, varias personalidades internacionales se pronunciaron para solidarizarse con Venezuela, entre ellos figuran varios líderes políticos quienes ofrecieron su ayuda. Entre los mandatarios de América Latina figura el presidente Nayib Bukele, quien compartió en sus redes sociales varias maniobras de su ejército para enviar apoyo.
En otras noticias: El ente pronosticador resaltó que, asociado al remanente de humedad de la onda del este número 12, se esperan lluvias dispersas con actividad eléctrica.
El apoyo ofrecido a Venezuela
Las autoridades también ofrecieron el apoyo de ingenieros estructurales para realizar evaluaciones de infraestructura afectadas, en coordinación con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural, Estructural y Sísmica.
Conred informó desde el viernes pasado cuales son los aspectos de la cooperación técnica que el país espera dar ante estas emergencias internacionales.
Fueron dos los terremotos, de 7.5 y 7.2 de magnitud, los que afectaron Venezuela en el área de La Guaira, un área donde viven 3.9 millones personas. Según datos oficiales de las autoridades de Venezuela, los sismos ocurrieron el miércoles 25 de junio de 2026 a las 18:04 horas.
Con información de la periodista Estela Noj de Emisoras Unidas 89.7 FM.