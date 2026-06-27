 Guatemala espera trámites para enviar ayuda a Venezuela

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USA USA
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Finalizado
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Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Finalizado
Paraguay PAR
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USA USA
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Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
Finalizado
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Germany GER
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
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Japan JAP
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Egypt EGY
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New Zealand NZE
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Spain SPA
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
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Norway NOR
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Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
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Argentina ARG
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
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27/06 20:00 HS
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Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
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Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
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Ghana GHA
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England ENG
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Ghana GHA
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Croatia CRO
27/06 15:00 HS
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64
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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66
Nacionales

Guatemala espera trámites para enviar ayuda a Venezuela

El país sudamericano sufrió un fuerte terremoto cuya cifra de fallecidos ya supera los 1,400.

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Los cuerpos de rescate en Venezuela trabajan contra el tiempo para encontrar personas con vida., EFE
Los cuerpos de rescate en Venezuela trabajan contra el tiempo para encontrar personas con vida. / FOTO: EFE
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El Gobierno de Guatemala ofreció apoyo a Venezuela por el terremoto que sacudió ese país y que dejó más de 1 mil 400 fallecidos el pasado miércoles 25 de junio de 2026 a las 18:04 horas. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que se debe esperar el proceso administrativo que consiste en que Guatemala envíe el apoyo para esa nación.

Según las autoridades, este protocolo debe ser respetado, porque son normas internacionales establecidas, por lo que Guatemala debe esperar que Venezuela acepte el apoyo.

La ayuda que Guatemala ofrece a Venezuela consiste en dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano. Cada uno de los equipos consta de 50 personas cada uno, según los datos compartidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Mientras tanto, varias personalidades internacionales se pronunciaron para solidarizarse con Venezuela, entre ellos figuran varios líderes políticos quienes ofrecieron su ayuda. Entre los mandatarios de América Latina figura el presidente Nayib Bukele, quien compartió en sus redes sociales varias maniobras de su ejército para enviar apoyo.

En otras noticias:  El ente pronosticador resaltó que, asociado al remanente de humedad de la onda del este número 12, se esperan lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Insivumeh pronostica lluvias relacionadas a una onda del este

El ente pronosticador resaltó que, asociado al remanente de humedad de la onda del este número 12, se esperan lluvias dispersas con actividad eléctrica.

El apoyo ofrecido a Venezuela

Las autoridades también ofrecieron el apoyo de ingenieros estructurales para realizar evaluaciones de infraestructura afectadas, en coordinación con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural, Estructural y Sísmica.

Conred informó desde el viernes pasado cuales son los aspectos de la cooperación técnica que el país espera dar ante estas emergencias internacionales.

Fueron dos los terremotos, de 7.5 y 7.2 de magnitud, los que afectaron Venezuela en el área de La Guaira, un área donde viven 3.9 millones personas. Según datos oficiales de las autoridades de Venezuela, los sismos ocurrieron el miércoles 25 de junio de 2026 a las 18:04 horas.

Con información de la periodista Estela Noj de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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