Insivumeh prevé lluvias relacionadas a una onda del este

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este sábado, 27 de junio de 2026, que durante la tarde se esperan lluvias dispersas, relacionadas a un remanente de humedad de la onda del este número 12. El ente científico especificó que esas condiciones podrán darse al final de la tarde del sur al centro del país.
Las autoridades señalaron que durante la mañana se esperan pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa, en la mayor parte del territorio nacional, exceptuando la región del Pacífico, donde se presentará un cielo despejado. En este periodo de tiempo se espera un ambiente cálido y soleado, con viento predominante del norte ligero.
En cuanto a las lluvias de la tarde, el Insivumeh no descartó que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica. Mientras tanto, en las regiones del norte y del Caribe, las precipitaciones se harán sentir durante la noche, pronosticó el Insivumeh.
El Insivumeh destacó que "las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas".
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Recomendaciones ante las lluvias esperadas
En repetidas ocasiones, el Insivumeh ha pedido precaución a los guatemaltecos, porque las lluvias pueden causar crecidas repentinas de ríos, desprendimientos de tierra y deslizamientos, así como daños en la infraestructura vial del país.
Al salir a carretera, las autoridades han solicitado a los conductores que revisen bien las condiciones mecánicas de sus vehículos, como el buen funcionamiento del sistema de frenos, del sistema de luces, luces de emergencias, luces direccionales y parabrisas, entre otros.
La pronosticadora, Byvian Roldán, informó que para este fin de semana también se espera que continúe la influencia de un sistema de alta presión, promoviendo la presencia de viento norte ligero, ocasionalmente moderado, así como condiciones de ambiente cálido y soleado durante la mañana. Sin embargo, durante este sábado se espera la formación y desarrollo de nubes durante la tarde con las lluvias dispersas y tormenta eléctrica antes descritas.