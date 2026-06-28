 Vídeo: Camión cae a barranco del descenso de Villalobos

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Vídeo: Camión cae a barranco del descenso de Villalobos

Autoridades de tránsito reportaron que el chofer de la unidad de transporte se salvó milagrosamente tras la caída.

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El transporte quedó con serios daños, en el fondo del barranco., Captura de pantalla.
El transporte quedó con serios daños, en el fondo del barranco. / FOTO: Captura de pantalla.
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Autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, reportaron que un camión cayó a un barranco del descenso de Villalobos durante la tarde de este domingo, 28 de junio de 2026. En un video publicado por la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, las autoridades confirmaron que la hondonada se ubica en el kilómetro 11.8 de la carretera al Pacífico.

La entidad de tránsito indicó que el vehículo de transporte de carga cayó por causas que se desconocen y que, "de forma milagrosa", el conductor quedó totalmente ileso y el automotor cayó hasta el fondo del precipicio.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, informó que el accidente del camión ocurrió en el sentido que va hacia el sur. Asimismo, pidió precaución al resto de usuarios de la vía para dar espacio a los cuerpos de socorro y autoridades que trabajan en el área.

El comunicador añadió que las autoridades están trabajando en el lugar, coordinando el apoyo de una grúa para movilizar el transporte que yace en el fondo. Quevedo pidió moderar la velocidad en el descenso de Villalobos, porque el tránsito es fluido en el sector, lo que puede incrementar el riesgo de accidentes de tránsito.

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Camión queda entre la vegetación del barranco

Un video compartido por la PMT de Villa Nueva mostró que el camión, con la cabina de color blanco, quedó en el fondo del abismo, entre la vegetación del terreno donde ocurrió el accidente de tránsito. En las imágenes no se pudo captar el número de placas del automotor, debido a la posición en que la unidad quedó.

Las autoridades añadieron que el conductor de la unidad posiblemente escapó del lugar tras sobrevivir al accidente vial. Por el momento no se ha establecido el nombre del responsable del camión.

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