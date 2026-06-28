Los detenidos viajaban en un carro con impactos de bala

Tres personas fueron detenidas en la colonia Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, luego de que fueran sorprendidas viajando en un carro que presentaba varias perforaciones de arma de fuego. La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que al realizar una inspección, localizó drogas y dos armas de fuego dentro del automotor.
Según las imágenes compartidas por la PNC, los detenidos son dos hombres y una mujer, quienes utilizaban el carro de color rojo. Las fotos revelan que el automotor tiene perforaciones de bala en el vidrio trasero, por lo que las autoridades investigan las razones de esos orificios.
La PNC añadió que dentro del carro encontraron bolsas conteniendo marihuana en su interior, aunque la cantidad de la droga no ha sido confirmada, porque el operativo sigue en curso.
Asimismo, la PNC reveló imágenes de las pistolas decomisadas. Las armas de fuego son del calibre 9 milímetros y junto a ellas, los detenidos transportaban dos cargadores y al menos 21 municiones. Por el momento, los agentes investigan si los detenidos portan la licencia de las armas.
En otras noticias: El ente científico informó que el paso de la onda del este número 13 puede causar lluvias locales dispersas y actividad eléctrica en la tarde.
Ocupantes del carro en proceso de identificación
La PNC trabaja para identificar a los detenidos y confirmar si tienen alguna orden de captura en su contra. En una imagen, la PNC mostró que uno de los hombres viste sudadero negro, pantalón de lona celeste claro, tenis blancos y tiene una mano vendada, posiblemente por una herida.
El segundo detenido viste un suéter blanco, pantalón de lona azul y tenis blancos; ambos detenidos se cubrieron el rostro con los gorros de sus sudaderos. Mientras tanto, la mujer detenida viste pantalón de lona celeste claro y suéter con hilos blancos y negros.