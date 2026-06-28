Prevén ambiente cálido, húmedo e inestable por onda del este

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología pronosticó que, para este domingo, 28 de junio de 2026, se espera un ambiente cálido, húmedo e inestable, como consecuencia del paso de la onda del este número 13. La entidad indicó que durante la mañana se experimentará nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales, sobre Franja Trasversal del Norte y Caribe.
Asimismo, el Insivumeh prevé pocas nubes en las demás regiones, y pronosticó alta radiación solar principalmente hacia el mediodía.
Durante tarde y noche, el Insivumeh consideró que, debido al paso de la onda del este número 13 de la temporada, se pronostica que se presenten lluvias locales dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde o noche.
Estas condiciones climáticas se pueden presentar sobre los territorios de Petén, Caribe, Franja Transversal del Norte y Boca Costa, sin descartar algunas lloviznas en Occidente y Altiplano Central, destacó el ente de pronósticos.
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Piden precaución por paso de la onda del este
El ente científico pidió precaución ante crecidas de ríos, inundaciones, descensos de lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños a la red vial. Asimismo, anunció la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y sin descartar de granizo.
En otras ocasiones, las autoridades han solicitado tener cuidado al momento de conducir en carretera, porque en condiciones de lluvia, el asfalto puede volverse resbaladizo. Asimismo, recomiendan moderar la velocidad al transitar en la vía pública bajo la lluvia o con asfalto mojado.
Conred ha solicitado en varias ocasiones que los conductores verifiquen el buen estado de su sistema de frenos, sistema de luces y otros accesorios de sus vehículos antes de conducir en las carreteras.
Dentro de los desastres más recientes, Conred reportó que en el departamento de Alta Verapaz se registró una inundación en una vivienda ubicada en barrio El Esfuerzo, municipio de Panzós. En ese lugar, los delgados locales realizaron una evaluación de daños y análisis de necesidades.